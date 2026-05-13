Carlos Castro no tuvo piedad para hablar de jugadores de Alajuelense y reveló quién es su candidato para DT

El lateral Carlos Castro, uno de los mejores laterales de la historia de Alajuelense, dio su opinión sobre lo que pasa en el equipo.

Para él, debe llegar al banquillo un técnico con mano dura, que pueda poner en orden al camerino rojinegro.

El exdefensor publicó un video en sus redes sociales y manifestó lo que para él es el principal problema que existe en la liga y, no conforme con eso, aseguró que el CAR cumple su función, siempre y cuando los leones tengan jugadores de calidad.

“Se perdió todo, no somos constantes, a la Liga le ha costado mucho; ganó la tercera Copa Centroamericana con Óscar (Ramírez), ganó el torneo nacional, el ansiado, después de cinco años y creímos que iba a seguir una buena racha, pero no”, apuntó el Dóberman.

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Carlos Castro criticó el ego de algunos jugadores. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Le fallaron

Castro continuó diciendo:

“Siento que le fallaron al entrenador y no hay punto de quiebre para mí; todo el mundo le echa la culpa a la dirigencia, todos tienen responsabilidad.

“Con respecto al nuevo técnico, se está perdiendo tiempo. El campeonato empieza después del mundial y, con el pasar de los días, esa zozobra. Hay que tener candidatos listos; la dirigencia tiene que moverse más rápido y contratar jugadores, porque la mayoría fallaron.

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“Con respecto al CAR, no es tener solo jóvenes, es tener jóvenes con calidad y no es solo que participen, tienen que marcar diferencia”, destacó.

Sobre la elección del nuevo entrenador, Castro aseguró:

“Me gusta (Jorge Luis) Pinto; algunas personas dicen que está muy grande, pero nosotros necesitamos mano dura. Todos los entrenadores han tenido altibajos. Pedro Troglio me gusta, conoce el entorno centroamericano porque estuvo en el Olimpia y es uno de los técnicos más ganadores de Centroamérica; sabe a lo que puede venir”, expresó.