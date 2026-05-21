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¿Alajuelense anda detrás de Andrey Soto? Esto responden en Pérez Zeledón

Según rumores, Alajuelense estaría detrás de Andrey Soto

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Por Eduardo Rodríguez

Luego del fracaso de Alajuelense en el pasado Clausura 2026, mucho manudo está a la espera de nuevos fichajes para buscar el título en diciembre.

Un nombre que empezó a sonar para llegar a la Liga es Andrey Soto, jugador que juega por banda y que es ficha generaleña, e incluso actualmente está con la Selección Nacional de Costa Rica.

Andrey Soto anotó el gol de Pérez Zeledón ante Alajuelense.
Andrey Soto ha sonado para reforzar a la Liga (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

La Teja consultó al club generaleño para conocer una postura acerca de los rumores que vinculan a Soto con los leones.

En el club no tenemos conocimiento al respecto sobre ese interés, y no nos ha llegado ninguna consulta ni mucho menos oferta por el futbolista.

Andrey se mantiene entrenando con la Selección Nacional en el microciclo de esta semana y esperamos que pueda estar convocado para los amistosos a disputar”, respondieron ante la pregunta de este medio por el interés del jugador.

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Este rumor empezó a crecer debido a que el comunicador, Kevin Jiménez, quien es muy reconocido por sus aciertos en el tema del mercado de piernas del fútbol nacional, días atrás mencionó un interés de los rojinegros por el generaleño.

Andrey Soto es una de las posibilidades que tiene Alajuelense para reforzar su ataque; también hay interés de otros clubes. Veremos si en los próximos días se avanza. Es un jugador que atrae también en Saprissa, pero nada concreto aún”, publicó Jiménez en sus redes.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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