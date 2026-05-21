Joel Campbell busca reivindicarse y este equipo de primera le abre las puertas

El entorno de Joel Campbell se habría acercado a un club de la primera división, con el objetivo de que el delantero pueda reivindicarse en su carrera profesional.

Felipe Medina, presidente del Puntarenas FC, reveló a La Teja que a inicios de semana fueron contactados por gente cercana al exjugador de Alajuelense y reconoció que le interesaría tener de vuelta al futbolista.

Recordemos que Campbell llegó al equipo naranja en el 2011, a modo de préstamo, procedente del Deportivo Saprissa.

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Joel Campbell llegó al Puntarenas FC en el 2011. Foto: archivo.

Lo que dicen en el PFC

Esto nos dijo el presidente porteño:

“Sí nos interesa, pero usted sabe que el aspecto económico es muy importante.

“Pero, según nos manifiestan, eso no va a ser problema, porque él quiere reivindicarse y en Puntarenas tiene el tiempo y el ambiente para hacerlo y siempre nos ha manifestado agradecimiento, porque aquí se inició su carrera.

“El tema lo está manejando el cuerpo técnico y va muy despacio”.