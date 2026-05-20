Esto es lo último que se sabe de Joel Campbell y el Cartaginés

Joel Campbell sigue sin definir su futuro tras salir de Alajuelense. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

Joel Campbell y su futuro es uno de los grandes temas del mercado de fichajes durante estas semanas a la espera de conocer con cuál equipo jugará la próxima temporada.

Cartaginés se aleja de la opción Joel Campbell

Entre los nombres que han aparecido está el del Cartaginés, club en el que no le había cerrado del todo la puerta , sin embargo las cosas habrian sufrido un giro.

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“Lo de Joel Campbell en el Cartaginés a hoy se lo puedo decir, está muy lejano. En este momento no es opción.. Hace un par de torneos sí se conversó con su entorno, pero no pasó de eso. Pero actualmente estamos completos en ese puesto y aparte, su costo económico hacen que una posible llegada al Cartaginés sea muy lejana,” comentó Leonardo Vargas Masís, gerente general del club blanquiazul a radio Columbia.

El lunes, el padre del dirigente, Leonardo Vargas, presidente del equipo de la Vieja Metrópoli, indicó a La Teja que Campbell es un jugador que siempre interesa, no le cerró la puerta del todo, pero tampoco aseguró que fueran por él.

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San Carlos y Liberia aparecen en el panorama

Hasta el momento los únicos dos equipos que podrían ser una eventual opción son San Carlos y el Municipal Liberia.

Carlos Acosta, gerente deportivo de los norteños aseguró a Teletica.com que "Joel, por todo lo que encierra, interesa, dentro de todas las posibilidades... pagarlo no lo sé porque no sé lo que pueda pretender. No lo he hablado con Wálter Centeno, pero Joel siempre va a ser un jugador importantístimo, sabemos su calidad".

Por su parte con los pamperos, La Teja conoce de una fuente fidedigna que el técnico José Saturnino Cardozo habría hablado con el jugador, aunque su futuro sigue siendo muy incierto.