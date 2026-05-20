Torneo Nacional

Joel Campbell ya habría hablado con este técnico de un club de Costa Rica

Joel Campbell y su futuro sigue generando mucho interés en el fútbol de Costa Rica

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Por Sergio Alvarado
Alajuelense vs. PZ
Joel Campbell dejó Alajuelense y explora otras opciones como su nuevo club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El futuro de Joel Campbell sigue en el aire, no hay claridad de qué puede pasar con el atacante luego que Alajuelense confirmó su salida del club este lunes.

Al tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica lo han relacionado con varios clubes, pero la mayoría de equipos del fútbol nacional han descartado su fichaje.

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Joel Campbell habría explorado opción con Liberia

Fuentes de La Teja nos informaron que Joel habría tenido una conversación con el técnico José Saturnino Cardozo para tantear sus opciones en el Municipal Liberia.

Los aurinegros buscan apuntalar su planilla luego de clasificar a semifinales en los últimos dos torneos; sin embargo, de momento se desconoce lo que habría hablado con el Diablo mayor.

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Hasta el momento los aurinegros solo han confirmado la contratación del volante Elián Morales.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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