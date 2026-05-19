¿Cuál será el próximo paso de Joel Campbell tras salir de Alajuelense?

La historia entre Joel Campbell y Alajuelense llegó a su fin y ahora, la principal pregunta gira en torno al futuro del delantero.

Este lunes, los leones confirmaron que el futbolista de 33 años no seguirá vestido de rojinegro, luego de su llegada a la Liga en el 2023. En el presente torneo, el jugador estuvo en 12 partidos (seis de ellos como titular) y solo anotó un gol, ante Pérez Zeledón, el 13 de marzo anterior.

Campbell se despidió de Alajuela luego de disputar 108 partidos y marcar 23 goles. Recordemos que a mediados del 2024 se fue al Atlético Goianiense de la primera división de Brasil, donde jugó 10 partidos y anotó dos goles, pero por problemas financieros decidió volver a Costa Rica y se unió de nuevo a los liguistas, a inicios del año pasado.

23 goles marcó Joel Campbell en su etapa con Alajuelense.

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Joel Campbell no sigue en Alajuelense. En el torneo recién finalizado, solo marcó un gol, ante Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con los liguistas, fue campeón en el Apertura 2025, ganó dos Torneos de Copa (2023-2025), una Recopa (2025) y dos Copas Centroamericanas (2023 y 2025).

Clubes como Saprissa, Herediano y Sporting FC ya le cerraron la puerta al exmundialista de Brasil 2014 y por eso consultamos a los demás equipos de la primera división si en sus planes está negociar con el experimentado jugador.

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¿Lo quieren?

Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, afirmó que de momento, no tienen interés en contar con los servicios del jugador.

Joel Campbell ganó con Alajuela el torneo de Apertura 2025. Foto: Instagram Joel Campbell. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Felipe Medina, presidente del Puntarenas FC, afirmó que tampoco tienen contemplado a Joel en su planilla y agregó que en los próximos días anunciarán cambios en el equipo.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, dijo, vía mensaje de texto, que “por ahora no lo hemos analizado y nadie nos lo ha ofrecido. Interés en un jugador de la trayectoria de Joel Campbell puede existir, pero habría que analizar condiciones económicas para ver posibilidades”.

También contactamos a Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos, y a Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, pero al cierre de la nota no respondieron nuestras llamadas.

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¿En dónde se ve a Joel Campbell?

Kevin Jiménez, periodista experto en el tema de fichajes, cree que el jugador se tomará unas semanas para analizar su futuro, pues no cree que todavía llegue el momento de su retiro.

“Creo que va a seguir jugando; hay clubes que acá le han cerrado la puerta, pero sé que otros quisieran tener a un jugador como Joel en el equipo. El mercado apenas inicia, vienen terminando los torneos y sé que en Centroamérica lo quieren.

“Acá posiblemente lo quieran, pero con un presupuesto menor al que le ofrecían en Alajuelense, y ese es un reto, bajarse el salario para estar en el fútbol local. Es un jugador con títulos, cartel, con un recorrido y creo que se tomará un tiempo para analizar su decisión.

“Una opción en el extranjero no la veo descabellada, pero las ligas que lo quieran deberán pagar”, afirmó.

Ismael Rescalvo hizo el primer ajuste en su planilla, de cara al torneo venidero. Foto: Eduardo Rodríguez. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

El analista José Luis Bustos coincidió en que aún no ve a Joel colgando los tacos.

“Creo que al final algunos de los equipos no tradicionales podrían optar por él, pero Joel no es un jugador barato. Escuché que el Comunicaciones lo quería y es un equipo que está necesitado, porque peleó el descenso y va a buscar gente de mucha experiencia que lo pueda ayudar.

“Espero que siga jugando dos o tres años más. Creo que él va a analizar jugar en un equipo con trayectoria internacional, reconocido, y ahí no se iría tanto por lo económico, sino por la proyección que pueda tener”, destacó.