Afición de Alajuelense destroza a Joel Campbell tras confirmarse su salida

La etapa de Joel Campbell en Liga Deportiva Alajuelense llegó oficialmente a su final y gran parte de la afición rojinegra reaccionó con durísimas críticas tras conocerse la noticia.

El atacante, quien regresó al fútbol costarricense en 2023 como uno de los fichajes más mediáticos de los últimos años, no logró cumplir completamente las expectativas que existían alrededor de su llegada.

Pese a haber sido parte de Saprissa antes de iniciar su carrera internacional y declararse abiertamente morado en distintas ocasiones, Campbell sorprendió al firmar con Alajuelense en junio de 2023.

Su contratación fue presentada como un auténtico “fichaje bomba”, debido al peso de su trayectoria con la Selección Nacional y su pasos por clubes internacionales.

La salida de Joel Campbell de Alajuelense generó una ola de reacciones entre aficionados rojinegros, muchos de ellos muy críticos con el paso del delantero por el club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nunca terminó de convencer

Aunque tuvo algunos momentos destacados con la camiseta rojinegra, muchos aficionados consideran que Joel nunca logró marcar una época ni convertirse en el líder futbolístico que el club esperaba.

Por esa razón, tras hacerse oficial su salida este lunes, las redes sociales de Alajuelense se llenaron de comentarios muy fuertes por parte de seguidores manudos.

“Gracias… por nada”, escribió un aficionado.

“Gracias por ser un fichaje bomba que nunca explotó”, comentó otro usuario.

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También aparecieron mensajes como: “Nunca tuvo que haber llegado, nuestra institución es muy grande para jugadores que no sienten los colores”, “Van a subir las finanzas del equipo”, “Excelente noticia” y “Tarde, pero mejor que nunca”.

Paso de Joel dejó opiniones divididas

Otros aficionados incluso calificaron al atacante como uno de los fichajes más decepcionantes de los últimos años.

“El peor fichaje de esta institución”, publicó un seguidor rojinegro.

La salida de Campbell forma parte de los movimientos que realiza Alajuelense tras un semestre cargado de presión y críticas luego de quedar fuera de la pelea por el título nacional.

Ahora, el futuro del delantero costarricense queda completamente abierto mientras los manudos continúan reestructurando su plantel para el próximo torneo.