¿Bombazo internacional? Fichaje soñado por Alajuelense y Saprissa acabó contrato con su club

Uno de los delanteros más codiciados del último tiempo en el mercado del fútbol de Costa Rica es el atacante Jorge Benguché, del Olimpia de Honduras, que, según la prensa de dicho país, finalizó contrato con los leones.

Los olimpistas quedaron eliminados del certamen catracho, por lo que la participación del Toro con los albos acabó, después de un importante fracaso en el que buscaban repetir el cetro y llegar a la estrella 41.

Jorge acabó su contrato con Olimpia según medios catrachos (DELMER MARTINEZ/AFP)

El atacante queda libre, pero según consultó La Teja a un comunicador de dicho país, el Olimpia estaría con interés de mantener al ariete de 29 años; sin embargo, tiempo atrás Jorge manifestó su deseo por salir al fútbol internacional, y uno de sus destinos a los que le gustaría venir es a nuestro país.

"¿Por qué no ir a la Liga de Costa Rica? A cualquier jugador le gustaría, es un país muy bonito, veremos qué sucede", expresó el Toro el año pasado cuando visitó Costa Rica en la participación de Olimpia en la Copa Centroamericana en la que su club quedó eliminado ante Alajuelense en semifinales, pero con el Toro finalizando como el goleador de dicha edición 2025.

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En ese entonces, el mismo Toro confirmó que escuchó rumores que lo ligaban al Saprissa, pero no pasaron a más, además de otros que también lo colocaban como una posibilidad en el ataque de Alajuela.

El ariete catracho viene de un semestre en el que no solo fracasó con el Olimpia en su intento por ser campeón nuevamente, sino que además solo pudo marcar cuatro anotaciones en el campeonato catracho con los leones.