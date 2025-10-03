¿Cuánto es el salario de Jorge Benguché? ¿Pueden Alajuelense o Saprissa pagarlo?

Jorge Benguché es el máximo goleador de la actual edición de la Copa Centroamericana. (DELMER MARTINEZ/AFP)

El actual goleador de la Copa Centroamericana, Jorge Benguché, está sonando mucho en el fútbol de Costa Rica para el próximo año y más aún con sus recientes declaraciones e intenciones de salir del Olimpia y venir al fútbol tico.

El catracho es actualmente delantero de la Selección Nacional de Honduras y romperredes del león catracho, tiene 29 años y se cotiza como una opción para venir a reforzar a uno de los grandes, en caso que estos hagan una negociación con los albos para traer al goleador.

¿Cuál es su salario aproximado?

La Teja conversó con el periodista hondureño Julio Cruz y este nos habló de montos estimados que podría estar recibiendo actualmente el atacante del Olimpia en su actual institución.

“Este jugador en Olimpia podría rondar los 15 mil a 20 mil dólares (entre 7 y 10 millones de colones), ya que generalmente en Olimpia los futbolistas que más han ganado no pasan de los 20 mil dólares. Benguché, yo diría, que anda por ahí, es de los que más ganan en Olimpia y si, por ejemplo, Olimpia hiciera alguna transferencia pediría algún monto por el préstamo, ya que tiene aún contrato y no es como que se le vaya a acabar en diciembre, entonces sí anda por esos montos”, acotó el comunicador catracho.

Julio mencionó que el delantero tuvo experiencias no tan positivas en el extranjero.

“Él estuvo en Portugal, Suiza y Uruguay, en los tres lugares no le fue para nada bien”.

El periodista dice que Benguché debe tener alguna cláusula que podría ayudarle a venir al fútbol tico en caso que las ofertas sean del agrado de todas las partes.

“Este jugador debe tener establecida una cláusula de salida en caso que vengan por él del extranjero con ofertas y Olimpia por ahí se lo permite, ya habría que también sino negociar con Olimpia y su representante una opción de préstamo, que no creo que sea tan alto por la edad del jugador, que no es tan joven ni pasa los 30 años, pero está bien cotizado en estos momentos”, apuntó Cruz.

Benguché vive un muy buen momento y el periodista catracho nos habla de como anda el atacante en general.

“Su momento lo coloca ahora mismo como el 9 o uno de los delanteros que juegue ante Costa Rica el próximo 9 de octubre por las eliminatorias, por su gran momento, más que otros delanteros llamados por Reinaldo Rueda”.

Julio también se refirió a la posibilidad de que Olimpia deje ir a su delantero estrella.

Olimpia aprovechó una buena corrida de Jorge Benguché para abrir el marcador en el "Chelato" Uclés ante Cartaginés. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

“Hay que ver el tema de que el otro año Olimpia va al torneo de la Concacaf y va contra clubes de la MLS y México, entonces habría que ver si el jugador presionaría en caso de que lleguen ofertas para ir al fútbol tico.

“Olimpia es complejo cuando se trata de dejar salir jugadores a rivales centroamericanos, ya que son potenciales rivales, pero va mucho el tema del jugador con su cláusula y la presión que hagan y está claro que el jugador ha mostrado intenciones de que quiere salir”.

Según Cruz, el balompié tico es el más llamativo del área y eso sería un punto para que Benguché quiera venir a Costa Rica.

“Como estuvo en el extranjero y le fue mal, él lo ve como una revancha y hacer las cosas bien en el extranjero. También hay un tema salarial y creo que él ve que se ganaría más en Costa Rica, no sé el estado económico de Saprissa, por ejemplo, y lo otro es la exposición del fútbol tico, que acá en Honduras lo tenemos claro, que hay mayor exposición en Costa Rica para dar el salto a mejores ligas como MLS o sudamérica”.

Salarios en Alajuelense y Saprissa

Aunque no hay datos oficiales, según una nota publicada por Diario Extra, Joel Campbell gana en Alajuelense ocho millones de colones, poco más de 15 mil dólares.

En su momento, cuando Kendall Waston llegó a Saprissa se habló de una oferta cercana a los 20 mil dólares, poco más de 10 millones de colones mensuales, pero esto nunca ha sido confirmado ni por el club ni el jugador.