Copa Centroamericana: ¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense para intentar llegar a la final del torneo?

La Copa Centroamericana ya tiene a sus semifinalistas, luego de que cerrara la serie entre Cartaginés y Olimpia, el jueves anterior.
Los hondureños avanzaron a la siguiente fase, al enfrentar con contundencia a los brumosos y ahora, en la recta final del torneo deberá medirse a Alajuelense, quien sigue con vida y busca el tricampeonato del certamen regional.
Clasificación de Alajuelense
Los rojinegros lograron clasificar a semifinales, al derrotar al Motagua hondureño. Los catrachos tenían la ventaja 1-0, pero en el cierre, los liguistas se impusieron 2-1 y la Liga avanzó gracias al gol de visita. La serie cerró 2-2.
Alajuela es el único equipo tico que sigue con vida en el torneo centroamericano y se medirá ante los leones catrachos. Este viernes, Concacaf confirmó cómo quedan las series y la calendarización de los juegos
Así se jugarán las semifinales de la Centroamericana
Así programó Concacaf los juegos de ida de las semifinales:
- Miércoles 22 de octubre: 8 p.m. Real CD España vs Club Xelajú, estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula.
- Jueves 23 de octubre: 8 p.m. Alajuelense vs Club Olimpia Deportivo, estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.
Los partidos de vuelta serán en los siguientes días:
- Miércoles 29 de octubre: 8 p.m. Club Xelajú M.C vs Real CD España, estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala.
- Jueves 30 de octubre: 8:30 p.m. Club Olimpia Deportivo vs Alajuelense, estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.
Luego de las Semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde se coronará al tercer campeón centroamericano.
La final de ida y vuelta está programada para el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y del 2 al 4 de diciembre (partido de vuelta).