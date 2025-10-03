Copa Centroamericana: ¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense para intentar llegar a la final del torneo?

Alajuelense es el único club tico en la Copa Centroamericana, al derrotar al Motagua de Honduras. Prensa LDA. (Prensa LDA/Prensa LDA)

La Copa Centroamericana ya tiene a sus semifinalistas, luego de que cerrara la serie entre Cartaginés y Olimpia, el jueves anterior.

Los hondureños avanzaron a la siguiente fase, al enfrentar con contundencia a los brumosos y ahora, en la recta final del torneo deberá medirse a Alajuelense, quien sigue con vida y busca el tricampeonato del certamen regional.

Clasificación de Alajuelense

Los rojinegros lograron clasificar a semifinales, al derrotar al Motagua hondureño. Los catrachos tenían la ventaja 1-0, pero en el cierre, los liguistas se impusieron 2-1 y la Liga avanzó gracias al gol de visita. La serie cerró 2-2.

Alajuela es el único equipo tico que sigue con vida en el torneo centroamericano y se medirá ante los leones catrachos. Este viernes, Concacaf confirmó cómo quedan las series y la calendarización de los juegos

Así se jugarán las semifinales de la Centroamericana

Así programó Concacaf los juegos de ida de las semifinales:

- Miércoles 22 de octubre: 8 p.m. Real CD España vs Club Xelajú, estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula.

Cartaginés se quedó en los cuartos de final, luego de caer ante el Olimpia de Honduras. Diario Diez. (Diario Diez para La Nación/Diario Diez para La Nación)

- Jueves 23 de octubre: 8 p.m. Alajuelense vs Club Olimpia Deportivo, estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela.

Los partidos de vuelta serán en los siguientes días:

- Miércoles 29 de octubre: 8 p.m. Club Xelajú M.C vs Real CD España, estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala.

- Jueves 30 de octubre: 8:30 p.m. Club Olimpia Deportivo vs Alajuelense, estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa.

Luego de las Semifinales, el ganador de cada enfrentamiento avanzará a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, donde se coronará al tercer campeón centroamericano.

La final de ida y vuelta está programada para el 25 y 27 de noviembre (partido de ida) y del 2 al 4 de diciembre (partido de vuelta).