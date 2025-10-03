Torneo Nacional

Olimpia Cartaginés: Andrés Carevic resume la eliminación: “No fuimos contundentes y ellos aprovecharon”

Andrés Carevic habló de manera muy sincera luego de que Cartaginés cayó en una serie ante Olimpia de Honduras con un global de 5-2

Por Sergio Alvarado
Andrés Carevic ensayó en el 'Chelato' Uclés parte de lo que piensa hacer con Cartaginés ante Olimpia.
Andrés Carevic lamentó que en ofensiva el Cartaginés no anduvo fino en la serie ante Olimpia de Honduras. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Andrés Carevic, entrenador del Cartaginés, habló de manera sincera y directa sobre la eliminación ante el Olimpia de Honduras, un equipo que en la cancha le sacó una clara ventaja tras sentenciar la serie con un 5-2 en el marcador global.

El entrenador de los blanquiazules destacó que su equipo compitió ante uno de los conjuntos más pesados en Centroamérica y evitó excusas del porqué se dio este desenlace.

Carevic sincero tras el Olimpia - Cartaginés

“Hay tristeza por haber perdido los dos partidos, pensamos que fuimos muy competitivos contra un Olimpia que es muy buen equipo, hoy se vio reflejado. Tuvimos un par de errores que nos costaron los goles, pero también tuvimos opciones para irnos arriba desde el inicio; no fuimos contundentes y ellos aprovecharon. Los dos tuvimos chance, pero ellos fueron contundentes. Ahora tenemos el repechaje, el torneo local y seguir como lo venimos haciendo”.

Kevin Briceño pretende dejar su marco en cero en el partido entre Olimpia y Cartaginés.
Kevin Briceño fue uno de los villanos de Cartaginés al conceder un gol al Olimpia con toda complicidad. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Los brumosos debieron enfrentar la serie con diversas bajas en defensa y medio campo, situación que tampoco se refirió en grande tras lo sucedido,

“Hemos armado un plantel competitivo, una lástima las bajas, pero no hay excusa. Con el tema del cansancio, venimos de varios partidos, fallamos opciones y hubo errores defensivos”

“El partido está bien planificado, sabíamos sus virtudes, es un rival que tiene mucho potencial, y aunque uno planifique, los rivales juegan. Pero hicimos una serie competitiva ante un gran equipo, es una lástima no ser contundentes”, añadió.

