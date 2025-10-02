Ex de Saprissa Michael Chirinos soltó una frase que no gustará a los morados

Olimpia se enfrenta esta jueves al Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana con ventaja de 1-2 que obtuvo el conjunto albo en el Fello Meza la semana anterior, por lo que uno de sus jugadores conversando con los medios de comunicación se dejó decir una frase que no gustará a muchos.
Michael Chirinos fue jugador de Saprissa hace un tiempo, el catracho; sin embargo, regresó rápido a su país, luego de pasar sin pena ni gloria por Tibás, pese a anotar un gol en una final contra Herediano, no obstante su aporte para el Monstruo no fue más allá.
En declaraciones con los medio de prensa, Chirinos dijo que Olimpia es el mejor club centroamericano.
“Lo que podemos decir es que disfruten, ya que están en la mejor institución de Centroamérica”, en referencia a compañeros del equipo hondureño que han visto al león catracho conseguir logros internacionales.
Olimpia busca conseguir la gloria internacional, tras dos Copas Centroamericana de fracaso quedando fuera en fase de grupos. El último cetro del gigante hondureño fue en la Liga Concacaf del 2022.