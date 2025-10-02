Deportes

Ex de Saprissa Michael Chirinos soltó una frase que no gustará a los morados

Michael Chirinos fue jugador del Saprissa y aseguró algo que no será del agrado de los tibaseños previo al encuentro ante Cartaginés

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez
Michael Chirinos llegó a Saprissa en el 2023 (Jose Cordero)

Olimpia se enfrenta esta jueves al Cartaginés por los cuartos de final de la Copa Centroamericana con ventaja de 1-2 que obtuvo el conjunto albo en el Fello Meza la semana anterior, por lo que uno de sus jugadores conversando con los medios de comunicación se dejó decir una frase que no gustará a muchos.

LEA MÁS: La hazaña de Jeaustin Campos en Copa Centroamericana que pocos esperaban

Michael Chirinos fue jugador de Saprissa hace un tiempo, el catracho; sin embargo, regresó rápido a su país, luego de pasar sin pena ni gloria por Tibás, pese a anotar un gol en una final contra Herediano, no obstante su aporte para el Monstruo no fue más allá.

PIE DE FOTO 17/12/2023, San Jose, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de vuelta de la final del torneo de apertura 2023 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano.
Chirinos anotó un gol en la final ante Herediano del 2023 (Jose Cordero)

En declaraciones con los medio de prensa, Chirinos dijo que Olimpia es el mejor club centroamericano.

“Lo que podemos decir es que disfruten, ya que están en la mejor institución de Centroamérica”, en referencia a compañeros del equipo hondureño que han visto al león catracho conseguir logros internacionales.

LEA MÁS: Kenay Myrie y Alberth Barahona reaparecen en los entrenamientos del Saprissa

Olimpia busca conseguir la gloria internacional, tras dos Copas Centroamericana de fracaso quedando fuera en fase de grupos. El último cetro del gigante hondureño fue en la Liga Concacaf del 2022.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
OlimpiaSaprissaMichael ChirinosCopa CentroamericanaCartaginésHondurasCosta Rica

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.