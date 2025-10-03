En Honduras aseguran que Alajuelense quiere llevarse esta figura, ¿Qué hay de cierto?

Rodrigo Gómez es un argentino que juega para el Motagua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tras la victoria de Alajuelense ante el Motagua de Honduras, el periodista hondureño Álvaro De La Rocha sorprendió este jueves al asegurar que los manudos están tras una de las figuras del Ciclón, el argentino Rodrigo “Droopy” Gómez.

El reportero asegura que los rojinegros están interesados en el volante de 32 años, quien juega en el fútbol catracho desde enero del 2024 y es una las principales figuras de los azules.

“Liga Deportiva Alajuelense está interesado en Rodrigo Gómez y ya iniciaron contactos con su campamento para conocer cuál es su situación contractual. Droopy es uno de los objetivos para 2026 en el cuadro manudo. El 10 tiene cláusula de rescisión con FC Motagua“, aseguró.

Más allá de lo que se reporta en Honduras, La Teja sabe que en el León de momento no tienen interés en Gómez, el mercado de fichajes cerró hace unas semanas en Costa Rica y por ahora el enfoque del club es otro.

En Honduras aseguran que Alajuelense estaría interesado Rodrigo Gómez, (en el centro en la segunda fila), figura del Motagua. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense por ahora en lo que está enfocado es en la renovación de figuras como Celso Borges y Alexis Gamboa, quienes acaban contrato en diciembre, pero hay conversaciones para que sigan al ser dos de los líderes del plantel, así como otras fichas en el plantel.

La posición de diez es una de las que eventualmente interesaría reforzar tras la salida de Aarón Suárez, sin embargo también se buscaría apostar a figuras a las que se le pueda apostar por más tiempo, en enero Gómez cumplirá 33.