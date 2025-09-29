Deportes

Andrés Carevic lamenta la mala suerte con las lesiones tras caer ante Saprissa

Luego de la derrota de 2-1 del Cartaginés en el Saprissa, el técnico brumoso se mostró dolido por la derrota en el cierre del juego.

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez
Cartaginés acumula dos victorias, un empate y una derrota en el Torneo de Clausura 2025.
Carevic lamentó tener tantas lesiones en el actual semestre (Cortesía de Cartaginés/Cortesía de Cartaginés)

Cartaginés se veía con un puntito de regreso a la Vieja Metrópoli, sin embargo Taylor dijo lo contrario cuando el defensor tibaseño anotó al 90+7 el gol que le significó la segunda derrota a los azules en esta semana, primero por cuartos de final de Centroamérica ante Olimpia en el Fello Meza, y ahora en Tibás.

LEA MÁS: Saprissa recupera tintes de mística y sube a la cima al derrotar a Cartaginés de manera agónica

El entrenador brumoso se mostró frustrado por acabar el juego con un hombre menos debido a una lesión, algo que ha venido siendo el dolor de cabeza para el sudamericano en este semestre.

“La fortuna no está de nuestro lado con el tema de las lesiones, un primer tiempo que Saprissa fue mejor, en el segundo emparejamos y es una lástima que tengamos que quedarnos con 10 hombres por una lesión de tobillo, esperemos que no sea tan grave, resaltar el gran esfuerzo, hay que felicitar a los jugadores, lo único lamentable es el resultado”.

28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Cartaginés cayó 2-1 en el Saprissa (Jose Cordero/José Cordero)

Carevic analizó los cambios que modificaron el accionar en la etapa complementaria para que Cartaginés se viera mejor en cancha.

“Por un tema de cargas, a veces tengo que ver como ser competitivos regulando cargas, con todas las bajas no hemos podido tener la oportunidad de rotar, hay que poner en alto el esfuerzo exagerado que han hecho los jugadores”.

El argentino comentó sobre la dificultad del momento que vive en medio del torneo y la seguidilla de partido combinados con la Copa Centroamericana y la profundidad de planilla. “No hemos tenido fortuna, no son lesiones de carga, son lesiones de partido y no fueron pocas, teníamos siete jugadores fuera, claro que la planilla disminuye demasiado”.

LEA MÁS: Arbitraje ya suma un error en el juego entre Saprissa y Cartaginés

El Cartaginés volverá a la acción el jueves cuando busque una remontada ante Olimpia luego de derrota de 1-2 en el Fello Meza por la Copa Centroamericana.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAndrés CarevicCartaginés

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.