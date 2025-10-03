Jorge Benguché: Delantero del Olimpia que se desean los equipos ticos se muere por jugar en el país

El delantero hondureño Jorge Benguché fue una pesadilla para el Cartaginés en la Copa Centroamericana y hace unos días, el jugador contó que tuvo la oportunidad de llegar al país.
El atacante catracho tiene 29 años y en la presente Copa anotó 6 goles, convirtiéndose, de momento, en el goleador del torneo y hace unos días, luego del juego de ida ante Cartago contó que tuvo opciones para llegar a la liga tica.
“Se escuchó por ahí ese rumor, la verdad me gustaría mucho ir a jugar a Costa Rica. De momento no ha habido nada, pero me ilusiona jugar en la liga de Costa Rica”, dijo.
Benguché todavía tiene contrato con el Olimpia y dijo que en este momento, no ha sido contactado por ningún club tico para hacerle una oferta.
¡Doblete de Benguché para acercar a Olimpia la siguiente ronda! pic.twitter.com/locpuzm2uz— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 3, 2025
Jorge Benguché habla de Saprissa
Benguché fue la figura en la victoria del Olimpia de este jueves ante el equipo brumoso y anotó un doblete para los hondureños.
Luego del encuentro, esto dijo el jugador:
“Estamos muy contentos por el partido, tanto en lo personal como en lo grupal, fue un lindo juego, muy contento por la clasificación” afirmó.
En declaraciones a Deportivas Columbia, esto dijo el jugador sobre la posibilidad de llegar a Saprissa:
“Sí escuché lo de Saprissa, pero fue un rumor, de ahí no pasó, en lo personal estoy tranquilo. Viendo la oferta, sacaremos deducciones”, añadió.