Papá de Alberth Barahona habla del susto que se llevaron con el jugador del Saprissa y cómo se siente

Alberth Barahona (39), volante del Saprissa estuvo internado durante 8 días. Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Alberth Barahona, volante del Deportivo Saprissa ,regresó a los entrenamientos, luego de permanecer hospitalizado por un malestar en el pecho.

Recordemos que el muchacho, de 20 años, fue hospitalizado el 20 de setiembre. Barahona fue llevado de emergencia al hospital Calderón Guardia por una molestia que sufrió mientras estaba en su casa.

Don Ismael Barahona, padre del jugador, conversó con La Teja y confirmó que el jugador saprissista estuvo en el hospital durante 8 días y afortunadamente ya se reintegró a los trabajos con el primer equipo.

LEA MÁS: Papá de Alberth Barahona cuenta desde isla Venado cómo él y su hijo fueron pescando el sueño saprissista

“Gracias a Dios está muy bien, está volviendo a entrenar, desde el martes anterior se reintegró a las prácticas y en este momento está haciendo trabajo diferenciado.

“Está fuera de todo peligro e intentando recuperar su forma física, porque estuvo ocho días en el hospital”, relató su padre.

Barahona no escondió la angustia que sintieron en la familia, al saber que el también estudiante de Derecho tuvo que ser atendido en el hospital.

“La verdad fue un susto terrible, pero ya todo pasó, gracias a Dios. En este momento su mamá (Carolina) y su hermana Priscilla lo están acompañando y ayudándolo en su recuperación”, comentó.

LEA MÁS: Kenay Myrie y Alberth Barahona reaparecen en los entrenamientos del Saprissa

El jugador del Saprissa Alberth Barahona (junto a Óscar Duarte) reapareció con el primer equipo morado. Facebook Saprissa. (Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Alberth reapareció este jueves con el Saprissa

Este jueves, Saprissa hizo una emotiva publicación en sus redes sociales y en ella se aprecia a Alberth y al defensor Kenay Myrie, quien sufrió un esguince en su tobillo derecho.

Los jugadores saprissistas compartieron con miembros de la Fundación Esdras y también con Ferdinand Solano, quien es bicampeón Centroamericano de Atletismo.

Además, estuvieron con adultos mayores, por la semana del adulto mayor y festejaron con don Antonio Sequeira, quien llegó a los 100 años y saludaron a Brandon Chaves, un morado de puro corazón.

LEA MÁS: Alberth Barahona reaparece y habla de su estado de salud tras ser hospitalizado

Alberth Barahona es el menor de dos hermanos. Junto a él, su hermana Priscilla y sus papás Carolina e Ismael. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Alberth Barahona: una historia de superación

El muchacho, vecino de Isla Venado, en la Península de Nicoya comenzó a mostrar su amor por el fútbol cuando tenía unos 4 años.

“Cuando tenía ocho años lo matriculamos a una escuela de fútbol en Jicaral, lo invitó un conocido y era difícil, porque para llegar allá teníamos que trasladarnos en panga y en esa escuela estuvo hasta los 13 años”, comentó don Ismael.

LEA MÁS: A Saprissa y a Cartaginés no les salieron nada baratas faltas que cometieron en jornada 11

Alberth fue fichado por Jicaral Sercoba cuando era un adolescente y ahí estuvo hasta los 17 años, cuando recibió la llamada que cambió su destino.

“Un día jugó una serie contra Saprissa y un domingo, mientras estábamos en la iglesia, recibimos una llamada de Sergio Gila, el gerente deportivo de Saprissa. Estábamos muy felices, pero cuando salimos de la iglesia nos pusimos de acuerdo con él para conversar más seriamente”, contó tiempo atrás a La Teja.