Alberth Barahona reaparece y habla de su estado de salud tras ser hospitalizado

Alberth Barahona se refirió a su estado de salud tras su salida del hospital. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Alberth Barahona, volante del Deportivo Saprissa, reapareció y habló sobre su estado de salud luego de ser dado de alta tras permanecer hospitalizado por presentar dolores en el pecho.

Este domingo, el futbolista utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas.

“Gracias a Dios estoy bien y ya me dieron de alta. Ha sido una semana de mucho aprendizaje, especialmente para valorar cada día y agradecerle a Dios por todo.

“Ahora toca seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas, con la ilusión de volver pronto a la cancha”, expresó en su publicación.

Barahona estuvo internado en el hospital Calderón Guardia, donde ingresó tras experimentar dolores en el pecho y mareos.

El jugador, de 20 años, debutó en 2023 con Saprissa y por ahora deberá esperar las indicaciones médicas para volver a ser considerado por el técnico Vladimir Quesada.