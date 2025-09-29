Deportes

Alberth Barahona reaparece y habla de su estado de salud tras ser hospitalizado

Alberth Barahona estuvo hospitalizado por unos dolores en el pecho

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Alberth Barahona es jugador del Deportivo Saprissa
Alberth Barahona se refirió a su estado de salud tras su salida del hospital. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Alberth Barahona, volante del Deportivo Saprissa, reapareció y habló sobre su estado de salud luego de ser dado de alta tras permanecer hospitalizado por presentar dolores en el pecho.

LEA MÁS: Lo que Orlando Sinclair dijo tras aguantar tantas críticas en Saprissa

Este domingo, el futbolista utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas.

“Gracias a Dios estoy bien y ya me dieron de alta. Ha sido una semana de mucho aprendizaje, especialmente para valorar cada día y agradecerle a Dios por todo.

LEA MÁS: Warren Madrigal sueña con volver a la Sele tras reaparecer con Saprissa

“Ahora toca seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas, con la ilusión de volver pronto a la cancha”, expresó en su publicación.

Barahona estuvo internado en el hospital Calderón Guardia, donde ingresó tras experimentar dolores en el pecho y mareos.

El jugador, de 20 años, debutó en 2023 con Saprissa y por ahora deberá esperar las indicaciones médicas para volver a ser considerado por el técnico Vladimir Quesada.

Este fue el mensaje de Alberth Barahona en su cuenta de Instagram.
Este fue el mensaje de Alberth Barahona en su cuenta de Instagram. (Alberth Barahona/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alberth BarahonaSaprissaEstado de salud
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.