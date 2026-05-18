El Mambo Núñez le tiró a Allan Alemán de una forma que hará enfurecer a la afición de Saprissa

La celebración del campeonato del Club Sport Herediano dejó múltiples reacciones entre aficionados y figuras relacionadas con el fútbol nacional.

Uno de los que más llamó la atención fue el exfutbolista Víctor “el Mambo” Núñez, quien apareció en un video junto con los creadores de contenido Vikingo Morado y Óscar Araya.

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Durante la grabación, le pidieron un mensaje para Allan Alemán y el exdelantero no dudó en expresar toda su emoción.

El Mambo Núñez no tuvo en problema en tirarle con todo a Saprissa. (JOHN DURAN)

Allan Alemán no le ha respondido aún al Mambo. (redes/Instagram)

Las palabras de Mambo Núñez

Durante el clip, Núñez celebró el triunfo florense y lanzó varios comentarios dirigidos a la afición morada que no les van a gustar a muchos.

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“¡Qué rico, mae! ¡Qué rico, les ganamos, mae! ¡Qué rico, los reventamos a los morados! Yo tengo tantos amigos morados. Vi historias de Instagram subiendo goles de aquel mae que era un rey, que el mejor. Vi celebrando, vi fiestas en los palcos, en la mejor barra del mundo, que la afición.

Guarden todos esos videos, que el campeón es Heredia. Esos videítos que ustedes creían que asustaban: ‘¡Ay, monstruos!’, no sé qué. No asustan a nadie. Borren todos esos videos”.

El video acumuló numerosas reacciones y comentarios por parte de los internautas.