Deportes

El Mambo Núñez le tiró a Allan Alemán de una forma que hará enfurecer a la afición de Saprissa

El Mambo Núñez celebró con un polémico mensaje dirigido a Allan Alemán y a la afición de Saprissa

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La celebración del campeonato del Club Sport Herediano dejó múltiples reacciones entre aficionados y figuras relacionadas con el fútbol nacional.

Uno de los que más llamó la atención fue el exfutbolista Víctor “el Mambo” Núñez, quien apareció en un video junto con los creadores de contenido Vikingo Morado y Óscar Araya.

LEA MÁS: Luis Javier Paradela revivió una frase que marcó en el pasado a la afición de Saprissa

Durante la grabación, le pidieron un mensaje para Allan Alemán y el exdelantero no dudó en expresar toda su emoción.

Víctor Mambo Núñez durante primer partido de la final Herediano vs Alajuelense / Foto John Durán
El Mambo Núñez no tuvo en problema en tirarle con todo a Saprissa. (JOHN DURAN)
Allan Alemán y su expareja Hillary Castro
Allan Alemán no le ha respondido aún al Mambo. (redes/Instagram)

Las palabras de Mambo Núñez

Durante el clip, Núñez celebró el triunfo florense y lanzó varios comentarios dirigidos a la afición morada que no les van a gustar a muchos.

LEA MÁS: Esta sería la primera baja de Herediano tras llegar a la copa 32

“¡Qué rico, mae! ¡Qué rico, les ganamos, mae! ¡Qué rico, los reventamos a los morados! Yo tengo tantos amigos morados. Vi historias de Instagram subiendo goles de aquel mae que era un rey, que el mejor. Vi celebrando, vi fiestas en los palcos, en la mejor barra del mundo, que la afición.

Guarden todos esos videos, que el campeón es Heredia. Esos videítos que ustedes creían que asustaban: ‘¡Ay, monstruos!’, no sé qué. No asustan a nadie. Borren todos esos videos”.

El video acumuló numerosas reacciones y comentarios por parte de los internautas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mambo NúñezAllan AlemánHerediano vs. Saprissa
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.