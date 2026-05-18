Esta sería la primera baja de Herediano tras llegar a la copa 32

El Herediano fue campeón ante Saprissa el sábado y ya empiezan los primeros movimientos en la plantilla en cuanto al tema de las salidas con la baja de Aarón Cruz.

Según información del periodista Kevin Jiménez, el arquero suplente del monarca nacional no seguirá ligado a la institución tras un semestre en el que tuvo poca participación.

Cruz no seguirá en el Team (Rafael Pacheco Granados)

El guardameta jugó la serie del torneo de Copa ante Puntarenas, en la que los florenses ganaron por la mínima en la ida disputada en el estadio Carlos Alvarado; no obstante, fueron goleados en el Lito Pérez, por lo que su participación duró solo un par de encuentros.

En el pasado Clausura 2026, el arquero no tuvo minutos, siendo el juego del Herediano en Pérez Zeledón el pasado mes de diciembre en el Apertura 2025 el último duelo disputado por el guardameta con la camiseta rojiamarilla en lo que se refiere al certamen doméstico.

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Cruz ha tenido pasos por equipos importantes, además de los florenses, cuando también estuvo ligado al Saprissa, equipo en el que logró ser monarca nacional en su momento.

Dany Carvajal fue el titularísimo en este exitoso semestre para los florenses, y sumado a Dani, en el Team queda Anthony Walker como el segundo portero de la institución hasta el momento.