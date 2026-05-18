Jafet Soto lanza indirecta a Alajuelense al hablar de Kenneth Vargas: “La disciplina yo sí no la negocio”

Jafet Soto y el Herediano se coronaron campeones ante Saprissa este sábado y este domingo en Teletica, el presidente hizo referencia a Kenneth Vargas, actual jugador de Alajuelense.

Huevito ha estado envuelto en críticas por temas extradeportivos, y en el semestre pasado, luego de un torneo irregular con Herediano, salió del equipo y acabó en la Liga.

Sobre el delantero, Soto comentó que tampoco tuvo su mejor versión en el Clausura 2026, esto al momento de hablar sobre exjugadores rojiamarillos que han llegado a la Liga y a Tibás, entre ellos Vargas.

Jafet habló de Kenneth Vargas y sus temas extra cancha (Lilly Arce/Lilly Arce)

“La disciplina es algo que yo no negocio, pero yo sí no la negocio; yo he visto a Kenneth, le tengo mucho aprecio, es un buen chamaco, y yo le dije a él que no tiene que hablar con el gerente o presidente, sino que puede hablar con el amigo de él que lo trajo a Heredia con 12 años, porque hay que ver qué pasa, y si hay que llamar la atención, me siento con la confianza de hacerlo.

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“Pienso que Kenneth ya va a ser Kenneth Vargas en este semestre porque él no se adaptó con nosotros, se lesionó, estábamos en eliminatoria y cuando empiezan su primera eliminatoria, se cuidan para ir a la Sele, priorizan la Sele, el Mundial se sentía cerca”, aseguró Jafet.