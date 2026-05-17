Jafet Soto soltó veneno tras la 32: “A cada uno lo he sentado en su sillita para que vean como se hace, viendo a papi”

Jafet Soto logró otro cetro más a su historial de éxitos con el Herediano este sábado ante el Saprissa, algo que aprovechó el ídolo florense para soltar fuego y dejarles duros recados a terceros.

El presidente rojiamarillo habló en los micrófonos de La Teja tras la victoria de Herediano 2-0 y dejó unas declaraciones muy polémicas en las que, sin dar nombres, iban dirigidas a Erick Lonis, con quien ha tenido polémicas en el pasado, y a quien una vez más aprovechó para bajarle el piso.

“Medford fue quien llevó a Saprissa a la final junto con los jugadores, porque Hernán llegó y Saprissa estaba fuera de puestos de clasificación. Hernán hizo el trabajo solito.

“A Hernán hay que felicitarle y llevó al equipo a la final solo, porque esos que creen que porque jugaron, esos inexpertos de dirigentes que tienen que comer mucho zacate, tienen que aprender también que en el escritorio se aprende, no se nace aprendido”, expresó Soto.

Jafet Soto se dio gusto tirándole a Lonis (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Jafet fue consultado sobre si se quieren parecer a él en su estilo exitoso como dirigente, a lo que el florense contestó.

“Yo no soy ejemplo de nada, cada uno es cada uno, pero lo que sí puedo decir es que lo que se ganó como jugador, aunque yo no jugué mucho, eso dicen, Dios guarde, hubiera jugado, porque todo lo que he aprendido y he estudiado lo hice como jugador en los mejores modelos.

“Estoy muy feliz de sentar a cada uno que dice que no fui un gran jugador en su sillita para que vean cómo se hace y luego nos podemos tutear.

“Ahorita no se pueden tutear conmigo, ellos no pueden; todos los que he sentado en la sillita, esos que me hicieron daño, están en la sillita, tienen que seguir aprendiendo, viendo a papi del otro lado, viendo a papá en la pizarra dar clases; ahorita les estoy dando clases”, respondió.

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“Es muy difícil que se sienten conmigo, más con los dirigentes de los grandes equipos, a los que respeto mucho, pero la planificación no es de un día para otro porque jugué fútbol, o es que porque yo como jugador... No, no, ya eso pasó. Además, cuando jugaron eran amateurs; todavía se consideraba semiprofesional el fútbol de Costa Rica.

“Yo sí jugué en un fútbol profesional 10 años. Bueno, no jugué casi nada ni hice casi nada como jugador posiblemente, pero como dirigente gané, como presidente, como gerente general, gerente deportivo, y como entrenador les restriego cuatro títulos y eso que no me dedico al 100% como entrenador. “A veces hay que cerrar la boca y hablar, pero con el trofeo; antes, mejor callado”, mencionó.

Jafet sacó pecho y explotó contra Lonis (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Herediano comentó que le gusta la competencia con figuras como Medford o hasta con una vuelta de Jeaustin Campos al país en el futuro.

“Tener a un Jeaustin o un Medford es increíble, son grandes entrenadores, ganadores; tenerlos enfrente, de los entrenadores que más admiro es a Hernán y tenerlo es una garantía de pelear títulos. Jeaustin en eso sí me genera competencia, pero hay unos que no me generan absolutamente nada, solo bla bla bla”.

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“Yo siempre compito conmigo mismo, a eso me he acostumbrado, pero le dan a veces a empresarios que ponen su patrimonio en la cancha y le dan la responsabilidad a cuenteros y luego llegan a hablar los domingos a las 8 de la mañana”, señaló Soto con referencia al programa de canal 7 que tiene Lonis.

“Ha sido un semestre muy duro por el estadio; agotador, cansado, y hay que seguir compitiendo para celebrar, ya que los 800 mil y cacho de heredianos están celebrando en el Parque de Heredia.

“Entonces hemos tenido un equilibrio importante en cada aspecto, no llegando a poner excusas cuando llegaron; hay que tener humildad para saber cuándo hay que aprender y hoy agarramos la raquetita de ping-pong y les dimos a todos por las nalguitas”, sentenció el presidente del monarca nacional.