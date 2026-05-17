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El furioso ataque del hijo de Paté Centeno contra las vacas sagradas de Saprissa

Paté Jr pidió que se fueran algunos jugadores de peso del Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

Luego de volver a perder la final, pero en esta ocasión ante Herediano, Wálter Centeno hijo lanzó unas indirectas a futbolistas de peso del Saprissa tras otro fracaso.

Los de Tibás cayeron 2-0 y no pudieron sostener la ventaja de un gol conseguida en la ida, por lo que Patecito, en su cuenta de X, aprovechó para lanzar un filazo a los veteranos morados.

Walter “Paté” Centeno
Patecito le lanzó una indrecta a jugadores morados tras caer ante Heredia (Albert Marín)

“Los ciclos se acaban. El problema no es perder una final. El problema es seguir viviendo del pasado. Hay jugadores que dieron mucho, sí. Pero el fútbol no perdona. Y cuando pesa más el nombre que el rendimiento, el equipo se empieza a caer solo. Sostener jugadores por agradecimiento termina matando los campeonatos. ES HORA DE QUE JALEN”, dijo Paté hijo.

Pese a no dar nombres, hay futbolistas veteranos en el Monstruo que acaban contrato o están cerca de hacerlo, como es el caso de Mariano Torres, que dejó en duda su continuidad en el fútbol tras este torneo y que no tuvo su mejor noche este sábado en Santa Bárbara.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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