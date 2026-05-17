Saprissismo empieza a dudar mucho de su máximo ídolo, ¿es el principio del fin de Mariano Torres?

Mariano Torres ya recibe duros cuestionamientos de la afición del Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres, ídolo y capitán de Saprissa, incuestionable para muchos en otras épocas, fue uno de los señalados luego de perder la final ante el Herediano este sábado.

Mariano Torres queda en el ojo del huracán tras la final perdida de Saprissa

El argentino se perdió casi toda la segunda fase por una sanción de tres partidos al faltarle el respeto a un comisario de Unafut y este sábado, ante el Team, en su regreso, no pudo lucirse como en otros momentos.

Encima de eso, el tema del carácter, pues siempre que juega, pareciera que en cualquier momento se enoja y se expulsa, algo que ha minimizado a los morados en muchos partidos importantes.

En redes sociales, los fanáticos ya se hacen la pregunta si es el momento para que Torres dé un paso al costado y piense en el retiro. Este martes el che cumplirá 39 años.

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Página influyente de la afición morada lanzó durísima crítica contra el capitán

Nación Morada, una de las páginas y peñas más influyentes entre los aficionados del Monstruo, tiró una publicación muy dura contra el sudamericano.

"Mariano Torres puede irse despidiendo también... jugamos mejor sin él y hoy escondido, perezoso y su miedo de las canchas sintéticas, ¿cuándo ha sido un capitán de Saprissa miedoso de una cancha?

“6 meses más y hasta luego, su narcisismo y egolatría nos han tenido en dos años y medio de sequía y mucho por como se maneja el camerino y lo que se ve en cancha”.

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Aficionados creen que el peso de Mariano Torres en Saprissa ya no es el mismo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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La afición se divide sobre el futuro del ídolo morado

En la publicación, los comentarios estaban divididos entre los que estaban a favor y en contra, pero es un tema al menos, del que ya hay debate.

“Ni 6 meses más, mañana se tiene que ir. Todo mundo lo idolatra y no ve que ya cumplió un ciclo. Muchas gracias por todo, pero ya”.

“Usted lo dijo, se jugó mejor sin él, para que los 6 meses mejor ya, chao. Gracias por todo, pero ocupamos jugadores que en cualquier cancha se comprometan y que estén al 100. Recuerden que nadie está por encima de la institución. Todos son reemplazables”.

“Muy fácil culpar a Mariano, pero él no fue uno de los bailados por un mae con sobrepeso, ni tampoco fue uno de los bailados en el 2do gol. Sí es evidente que ya no es el Mariano de antes, pero hay muchos otros más que apuntar antes que a él”, fueron algunos comentarios.