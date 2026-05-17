Herediano vs. Saprissa: Mariano Torres protagonizó un gesto nada amistoso que desató la polémica

Un gesto de Mariano Torres antes del encuentro entre Herediano y Saprissa ha dado de qué hablar en redes sociales.

En un video publicado por TD Más se observa cómo el futbolista argentino saludó a los jugadores florenses durante el protocolo previo al partido, pero no a Keyner Brown ni a Marcel Hernández.

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Viejas diferencias siguen presentes

El clip rápidamente provocó reacciones entre los aficionados y volvió a poner en el foco las diferencias que el argentino ha tenido con ambos futbolistas en los últimos años.

Marcel Hernández decidió no saludar a Marcel Hernández ni a Keyner Brown. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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En el caso de Marcel Hernández, desde 2022 han existido rumores sobre una mala relación luego de que supuestamente el delantero asegurara que Torres lo había insultado. Tiempo después, el capitán morado negó esa versión y pidió al atacante “dar la cara”.

Con respecto a Keyner Brown, Torres había comentado anteriormente que desconocía las razones por las cuales el defensor no lo saludaba. Ahora, el argentino habría tomado la misma postura antes de este compromiso.