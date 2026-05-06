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Mariano Torres da su versión de lo que pasó en el Lito Pérez durante el juego contra Puntarenas FC

Mariano Torres relató qué fue lo que pasó en la polémica acción que le costó tres partidos de suspensión

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Mariano Torres dio su versión de lo que pasó el 26 de abril anterior, durante el juego entre Puntarenas FC y el Deportivo Saprissa.

Recordemos que el capitán de los morados fue sancionado luego de protagonizar un incidente con el comisario de Unafut Erick Mora y este domingo cumplirá su segundo de tres partidos de castigo.

El departamento de prensa del Saprissa envió un material con declaraciones de Mariano y, en ellas, el jugador contó lo que pasó en la tarde de ese domingo, en la cancha del estadio Lito Pérez.

La Unafut ya tiene el informe que presentó el comisario Erick Mora
Mariano Torres da su versión de lo que pasó en Puntarenas, con el comisario de Unafut. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Las declaraciones de Mariano Torres

Esto es lo que cuenta Mariano de lo vivido en la Olla Mágica.

“Estoy dolido, con bronca. Lo que pasó en Puntarenas fue una situación complicada que estábamos viviendo dentro de la cancha cuando se para el partido, sobre todo por nuestra gente, que estaba pasando problemas en la gradería y por eso algunos compañeros y yo fuimos a tratar de calmar la situación.

“Era el objetivo, era lo que queríamos, porque el partido estaba parado y nos habían dicho que hasta se podía suspender, y lo que más queríamos era defender a nuestra gente, porque había mujeres y niños en el piso; familiares de algunos compañeros, uno se pone un poco nervioso en la cancha y no quiere que siga sucediendo, entonces trata de calmar, ponerse en lugar de nuestra gente.

“Después pasó lo que pasó, pero el objetivo siempre fue calmar la situación, defender a la gente para que no siga viviendo esos problemas”, recordó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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