Presidente del Deportivo Saprissa toma decisión clave sobre la renovación de la planilla

En el Deportivo Saprissa apostarán por el desarrollo del talento joven, para la próxima temporada.

El presidente de la institución, Roberto Artavia, confirmó que para el torneo venidero seguirán trabajando de cerca con jugadores provenientes de las ligas menores de la S, por lo que no harán cambios profundos en la planilla, porque, según el dirigente, no tienen por qué darse.

Para Artavia, tienen a 9 jugadores de la categoría Sub-21, que han entrenado con el primer equipo y están buscando un espacio en el primer equipo tibaseño.

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En Saprissa apostarán por el desarrollo de sus jugadores más jóvenes. Foto: prensa Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

“Además, tenemos a seis extranjeros, tomando en cuenta a Newton (Williams), por lo que no tenemos plazas de extranjeros y tenemos que esperar la evolución del mercado. Hay jugadores cuyos contratos están en revisión”, comentó.

Sin cambios profundos

Para el presidente saprissista, en este momento, la institución cuenta con importantes talentos jóvenes.

“La planilla que quiero ver es jugando a futbolistas de divisiones menores, enormes talentos, como Abraham Madriz, ustedes lo han visto y hay otro jugador que ha tenido oportunidades y las ha sabido aprovechar, como Alberth Barahona.

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“Tenemos otros siete jugadores que queremos desplegar y tenemos contratos con algunos jugadores que van a durar un tiempo y los vamos a respetar en todos sus alcances. No estoy esperando ver una renovación amplia de planilla, sino un apuntalamiento de los jóvenes, una renovación muy selectiva de planilla y, sobre todo, mantener el equipo competitivo”, añadió.

Don Roberto reiteró que no habrá cambios profundos en el primer equipo morado.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa confirmó que la planilla del primer equipo masculino no sufrirá grandes cambios. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

“Nosotros salimos del Lito Pérez (cierre de la primera fase contra Puntarenas FC), con un equipo fuerte para las semifinales y esperamos competir por la 41; así que renovaremos lo que corresponda.

“Es un trabajo de análisis que hacen Erick Lonis, Hernán Medford, Géiner Segura, Raúl Ovares y Marco Herrera, para asegurarnos de que vamos a contar con lo que queremos para el segundo semestre y no esperen cambios enormes porque no tienen por qué darse”, sentenció.