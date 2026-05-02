“Es una joya”: El ambicioso plan de Roberto Artavia para que el Ricardo Saprissa luzca de lujo

La dirigencia del Deportivo Saprissa dio a conocer importantes mejoras para el estadio Ricardo Saprissa.

Roberto Artavia, presidente del equipo morado confirmó el jueves anterior, luego de la asamblea de accionistas que se llevó a cabo en el estadio tibaseño, que no habrá construcción de un nuevo estadio, sino que se enfocarán en modernizar la Cueva y mejorar la experiencia del aficionado saprissista, cada vez que lleguen a un encuentro de la S.

“El estadio Ricardo Saprissa es una joya, sé que a veces se ve un poco mal trecho, pero lo vamos a modernizar, en términos de conectividad. Pronto habrá una inversión en palcos, se invertirá en 226 palcos y eso es bueno para la economía operativa del estadio.

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El estadio Saprissa se someterá a una serie de mejoras, en los que se incluyen nuevos palcos. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán)

“También tenemos contemplado trabajar de cerca de la municipalidad, para crear un espacio más acogedor, de más fácil accesibilidad. La energía y el carácter de la Cueva no son replicables y no lo vamos a cambiar, lo vamos a modernizar”, afirmó.

Todo al día

Desde hace unos años, en el Saprissa trabajan con Bomberos y el Ministerio de Salud, para que el estadio sea más seguro, de acuerdo a los requerimientos de una normativa estadounidense llamada NFPA (Asociación Nacional de Protección Contra Incendios).

“Estamos al día con el tema de cumplimiento con el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Salud, cumpliendo con los ajustes, reparaciones que nos han pedido hacer y en ese sentido no tenemos una gran preocupación, el estadio está sólido en términos estructurales.

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“Ahora nos toca entrar en una etapa en donde convertimos esas mejoras estructurales, en un estadio más moderno, en cuanto a espacios para nuestra afición. Espacios de recreación, que puedan visitarnos fuera de días de partidos, empezar a convertir el estadio Saprissa en un destino aquí en Tibás, mucho más fijo, no solo algo que se visita una o dos veces al mes”, mencionó.

Roberto Artavia, presidente del Saprissa reveló que el estadio Saprissa tendrá mejoras en los próximos meses. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Sorprendido

Artavia también habló en la asamblea de lo que representó para él no ser electo en el cargo de director 1 de la Federación Costarricense de Fútbol.

“El tema de la Federación es lo que más me ha sorprendido, desde que llegué al fútbol; porque no me imaginaba el ambiente político que iba a enfrentar; no me imaginaba que Saprissa pesa lo que pesa en este torneo, algunos nos vieran con recelo.

“Había pensado que si se había retirado Juan Carlos Rojas y están los 4 grandes, creí que iban a estar contentos de que llegue yo, pero no fue así y espero que no sea porque les caigo mal personalmente, sino que vieron inconveniente que Saprissa este ahí.

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“Pero ellos tienen sus razones, hay que preguntarles porque no quieren al Saprissa que representa Roberto Artavia. Lo que puedo decir es que creo tener experiencia, atestados y capacidades para haber aportado en el Comité, pero me ganó el señor Gómez y lo aceptamos.

Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa fue electo como director 1 de la Fedefútbol. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“No me voy a poner resentido o vengativo, no es mi carácter hacerlo. Saprissa es tan importante para el torneo, el ancla del fútbol nacional, llenamos las taquillas cuando vamos de visitante a los estadios y no utilizaría ese peso para poner en riesgo a la liga de fútbol. Estamos para servirla y hacerla crecer”, sentenció.