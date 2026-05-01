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El filazo de Roberto Artavia al arbitraje antes de las semifinales

Saprissa sigue luchando para dejar sin efecto una sanción contra Mariano Torres y Fidel Escobar

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Este jueves por la noche, en el Deportivo Saprissa hubo una asamblea de accionistas y luego de la actividad, el presidente de la institución, Roberto Artavia, compartió con los medios sobre los temas que se discutieron en la actividad y habló de la apelación que presentó el equipo, contra la sanción a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar.

Los morados se enfrentarán en esta fase del campeonato al Municipal Liberia y el juego de ida será el domingo, a las 4 de la tarde, en el estadio Edgardo Baltodano.

Asamblea de accionistas del Saprissa
El presidente del cuadro morado dio a conocer una serie de mejoras para el estadio Ricardo Saprissa. Foto: prensa Saprissa. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Respeto

Este jueves, el cuadro morado aseguró que recurrirá al Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol, luego de que el Tribunal Disciplinario rechazara la apelación que presentó el equipo, el miércoles anterior.

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“En primer lugar, yo no voy a caer nunca en el juego de levantarle presión a los árbitros antes de las semifinales, me parece improcedente. Creo que nosotros dimos una voz de alarma en el momento que correspondió, porque se nos estaba tratando de una forma diferente.

“Yo creo que lo que dijo Erick (Lonis) es válido y sobre todo lo que dijo respecto al reporte que presentó el presidente de la Comisión de Arbitraje, que, francamente, me parece de lo más inoportuno iniciando las semifinales.

“Si tenía que hacer un reporte, lo pudo hacer al día siguiente de que terminara el torneo y no meterse presión ellos mismos con eso.

“No me voy a referir más al tema, le pueden preguntar a los señores árbitros; cuando me he topado con ellos, les he deseado buena suerte antes de iniciar el partido y les he dado las gracias al terminar, independientemente de algún error puntual que hayan cometido”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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