Sin piedad: Periodista de ESPN destrozó a Erick Lonis por estas razones

La apelación que presentó Saprissa, por las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar hicieron eco a nivel internacional y en ESPN no dejaron de criticar a Erick Lonis, por los reclamos que ha hecho en contra del arbitraje.

Recordemos que el martes anterior, Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del equipo morado criticó a Enrique Osses, al decir que la S es el equipo más beneficiado con el VAR.

Este jueves, el periodista Daniel Murillo le tiró duro al exportero y para él, un equipo como Saprissa no debería estar actuando de esa manera.

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Daniel Murillo, periodista de ESPN criticó a Erick Lonis y las actuaciones del Saprissa en los últimos días. Foto: Instagram Daniel Murillo. (Instagram/Instagram)

El mensaje de Daniel Murillo

“Erick Lonis, con todo su expertis, es un hombre que sabe mucho de fútbol, me parece que estamos rayando en ataques que no se ven. Por ejemplo: en el Saprissa ven fantasmas donde no los hay, critican a la Comisión de Arbitraje, porque dice que al Saprissa es el equipo que más le han ayudado.

“Perdón, pero si es por medio de los errores del VAR está bien que se digan en el momento, que sea antes de una semifinal no condiciona nada. Los árbitros son seres humanos y se equivocan, por malos y no por alevosía, no llegan queriendo pitar o no pitar una acción, ellos se equivocan porque fallan y listo.

Erick Lonis criticó fuertemente a Enrique Osses, al revelar que Saprissa es el equipo más beneficiado por el VAR. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Ponerse a pensar de que hay una maraña, prácticamente en contra del Saprissa, no es lo correcto y se vuelve a abrir la puerta a algo que no es acorde al fair play, sino que el Saprissa es un equipo tan grande que no debería estar preocupado por estas cosas.

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“Sino más bien cómo reemplazar a Mariano Torres y a Fidel Escobar en cancha, pero han tendido toda una telenovela en los últimos días donde hasta colegas han asumido el papel de defender al Saprissa.

“Por favor, estamos hablando de una falta que se sancionó, el Saprissa no necesita esto”.