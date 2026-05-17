Saprissa cometió error con Gerald Taylor y aficionados no se lo dejaron pasar

Hace pocos minutos se dieron a conocer las alineaciones para el partido de vuelta de la final entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.

Sin embargo, el conjunto morado cometió un error en una publicación de Instagram que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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En la imagen compartida por el club aparecía como titular Gerald Taylor, quien no puede disputar el encuentro tras ser expulsado en el partido de ida por un gesto obsceno.

Gerald Taylor fue castigado con dos partidos.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol decidió sancionar a Taylor con dos partidos de suspensión y una multa económica de ₡250.000.

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Saprissa eliminó la publicación

El jugador que realmente forma parte de la alineación titular es Jorkaeff Azofeifa, quien no aparecía en la imagen original publicada por el equipo.

Debido a la situación, los comentarios comenzaron a notarse en redes sociales y el club decidió eliminar la publicación para corregir el error. Posteriormente, el equipo compartió la imagen correcta.

Los 11 elegidos por Saprissa para enfrentar a los florenses fueron Abraham Madriz, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Fidel Escobar, David Guzmán, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Joseph Mora, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.