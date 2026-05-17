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Saprissa cometió error con Gerald Taylor y aficionados no se lo dejaron pasar

La publicación de la alineación titular de Saprissa para el partido contra Herediano provocó reacciones inmediatas

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Hace pocos minutos se dieron a conocer las alineaciones para el partido de vuelta de la final entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa.

Sin embargo, el conjunto morado cometió un error en una publicación de Instagram que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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En la imagen compartida por el club aparecía como titular Gerald Taylor, quien no puede disputar el encuentro tras ser expulsado en el partido de ida por un gesto obsceno.

El defensor del Saprissa, Gerald Taylor renovó con los morados hasta el 2026. Prensa Saprissa.
Gerald Taylor fue castigado con dos partidos.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol decidió sancionar a Taylor con dos partidos de suspensión y una multa económica de ₡250.000.

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Saprissa eliminó la publicación

El jugador que realmente forma parte de la alineación titular es Jorkaeff Azofeifa, quien no aparecía en la imagen original publicada por el equipo.

Debido a la situación, los comentarios comenzaron a notarse en redes sociales y el club decidió eliminar la publicación para corregir el error. Posteriormente, el equipo compartió la imagen correcta.

Los 11 elegidos por Saprissa para enfrentar a los florenses fueron Abraham Madriz, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Fidel Escobar, David Guzmán, Jefferson Brenes, Mariano Torres, Joseph Mora, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.

Esta fue la imagen que tuvo que eliminar el Deportivo Saprissa.
Esta fue la imagen que tuvo que eliminar el Deportivo Saprissa. (Instagram/Saprissa)
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AlineaciónSaprissaHerediano vs. SaprissaGerald Taylor
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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