Exfigura de Saprissa está celebrando algo histórico fuera de nuestras fronteras

Álvaro Zamora, exjugador de Saprissa, atraviesa un momento destacado en su carrera profesional luego de conseguir el ascenso a la Primera División de Portugal con el Académico de Viseu.

El equipo logró regresar a la máxima categoría después de 37 años de ausencia, un hecho que desató la emoción entre jugadores, aficionados y dirigentes.

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La institución portuguesa celebró el logro con una publicación en redes sociales que rápidamente generó numerosas reacciones.

Álvaro Zamora ha sido pieza clave en su equipo. (Académica Visseu/Académica Visseu)

“¡37 años después, Académico de Viseu regresa al lugar que nunca debió abandonar! ¡Estamos en Primera División!”, escribió el club en Instagram.

Zamora fue clave en la temporada

El extremo costarricense tuvo un papel importante durante la campaña, pues aportó ocho goles y tres asistencias.

Actualmente, el atacante se encuentra a préstamo y deberá esperar la decisión de su club sobre una posible continuidad en el fútbol portugués.

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Con este logro, el Académico de Viseu escribe una de las páginas más importantes de su historia reciente y el costarricense suma un nuevo éxito internacional en su carrera.