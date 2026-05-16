Saprissa recibe una gran e importante noticia en la previa de la final ante Herediano

La rivalidad por ser el equipo con más cetros a nivel de ligas domésticas en Centroamérica la encabezan el Olimpia de Honduras y el Deportivo Saprissa con 40 títulos cada uno; no obstante, los de Tibás seguirán sin que los bajen de ese puesto por lo que sucedió en territorio catracho.

Los leones quedaron sorpresivamente eliminados del certamen de Honduras, por lo que no podrán superar al Monstruo en caso de que Saprissa no logre ser campeón ante Herediano en este Clausura 2026, ya que Olimpia viene recientemente de igualar en 40 trofeos a los de Hernán Medford.

Saprissa no será superado por el Olimpia como el más ganador de liga en Centroamérica en caso de no ser campeones ante Heredia (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los albos perdieron 1-0 ante el Marathón en la triangular final de la liga hondureña este viernes, la cual se disputa con dos grupos de tres escuadras en los que los líderes se enfrentan en una serie final.

Olimpia cayó y con eso completó sus cuatro encuentros sumando seis unidades, siendo aún líder; no obstante, en la última fecha se enfrentan Marathón y el Real España de Jeaustin Campos. Este último, en caso de ganar por cualquier marcador, superaría por gol diferencia a los leones (actualmente empatados en cero). Por su parte, los verdes, en caso de empatar o sacar los tres puntos, superarían por una unidad a los más ganadores de Honduras.

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El otro finalista saldrá entre Génesis FC, Motagua o el Olancho, siendo la última jornada este lunes del fútbol hondureño.

Esto deja la motivación para los morados de que, pase lo que pase con ellos ante Herediano, seguirán en lo más alto en cuanto a ganadores de Centroamérica a nivel de ligas.