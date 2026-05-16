Alajuelense sufre una baja sensible de cara al Apertura 2026

Alajuelense sufre una baja sensible, de cara al torneo de Apertura 2026.

Se trata de Alejandro González, preparador físico del equipo femenino, quien deja a las leonas para emprender un nuevo proyecto en El Salvador, según confirmó el medio Just Soccer, especializado en fútbol femenino.

González publicó una sentida despedida en sus redes sociales. El especialista se incorporó al equipo de las multiganadoras, hace un año y medio y destacó el crecimiento que logró, gracias a su trabajo en el club.

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Alejandro González deja de ser el preparador del equipo femenino de Alajuelense. Foto: Instagram Alejandro González. (Foto: Instagram Alejandro González./Foto: Instagram Alejandro González.)

La despedida de Alejandro González

Este fue el mensaje de Alejandro:

“Hoy cierro una etapa muy especial en mi carrera profesional y en mi vida personal. Siempre quise llegar aquí, trabajé para que se diera y fue mejor de lo que pensé. Después de un año y medio como preparador físico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, llega el momento de decir hasta luego a una institución que me brindó la oportunidad de crecer, aprender y vivir experiencias inolvidables.

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“Tomar la decisión no fue fácil, pero hay retos que tomar y lo que se no se mueve, muchas veces se estanca. Solo tengo gratitud y orgullo por todo lo que se logró alcanzar este tiempo: un Campeonato Nacional y un título de UNCAF, conquistas que son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de un grupo que no se cansa de ganar. Quiero agradecer a cada una de las jugadoras, por su entrega y confianza.

Liga Deportiva Alajuelense ocupará siempre un lugar muy especial, más en alguien manudo de corazón. Me llevo grandes aprendizajes, amistades leales y recuerdos para siempre".