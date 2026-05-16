Deportes

Alajuelense sufre una baja sensible de cara al Apertura 2026

Alajuelense sufre una baja sensible, a semanas de iniciar el torneo de Apertura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense sufre una baja sensible, de cara al torneo de Apertura 2026.

Se trata de Alejandro González, preparador físico del equipo femenino, quien deja a las leonas para emprender un nuevo proyecto en El Salvador, según confirmó el medio Just Soccer, especializado en fútbol femenino.

González publicó una sentida despedida en sus redes sociales. El especialista se incorporó al equipo de las multiganadoras, hace un año y medio y destacó el crecimiento que logró, gracias a su trabajo en el club.

LEA MÁS: Berrinche que hizo Noelia Bermúdez en semifinal de fútbol femenino le dejó una insólita sanción

Alejandro González
Alejandro González deja de ser el preparador del equipo femenino de Alajuelense. Foto: Instagram Alejandro González. (Foto: Instagram Alejandro González./Foto: Instagram Alejandro González.)

La despedida de Alejandro González

Este fue el mensaje de Alejandro:

“Hoy cierro una etapa muy especial en mi carrera profesional y en mi vida personal. Siempre quise llegar aquí, trabajé para que se diera y fue mejor de lo que pensé. Después de un año y medio como preparador físico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense, llega el momento de decir hasta luego a una institución que me brindó la oportunidad de crecer, aprender y vivir experiencias inolvidables.

LEA MÁS: En Liberia revelan su estrategia para retener a Saturnino Cardozo pese a interés de Alajuelense

“Tomar la decisión no fue fácil, pero hay retos que tomar y lo que se no se mueve, muchas veces se estanca. Solo tengo gratitud y orgullo por todo lo que se logró alcanzar este tiempo: un Campeonato Nacional y un título de UNCAF, conquistas que son el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el compromiso de un grupo que no se cansa de ganar. Quiero agradecer a cada una de las jugadoras, por su entrega y confianza.

Liga Deportiva Alajuelense ocupará siempre un lugar muy especial, más en alguien manudo de corazón. Me llevo grandes aprendizajes, amistades leales y recuerdos para siempre".

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseFútbol de Costa RicaFútbol femeninoAlejandro González
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.