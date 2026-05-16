En Liberia revelan su estrategia para retener a Saturnino Cardozo pese a interés de Alajuelense

En el Municipal Liberia respiran tranquilos, luego de confirmarse la renovación del técnico José Saturnino Cardozo y reconocen que, aunque no fue fácil, siempre hubo disposición de las partes, para que el sudamericano siguiera vestido de aurinegro.

Felipe Eusse, presidente del club reconoció que mantener al técnico en el club pampero no era tarea fácil, pero supieron respetar la pausa que pidió, para analizar su permanencia en el club.

“Estamos muy felices, sabíamos que no iba a ser fácil retenerlo, que habían ofertas nacionales e internacionales y que la pieza clave para poder renovar es que ambas partes estén interesadas en que así sea.

José Saturnino Cardozo renovó con Liberia por dos torneos cortos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“El profe encontró acá una institución que le permite ser autónomo, independiente y en la que ha potenciado a los jugadores, y estamos satisfechos, porque creemos en los proyectos a largo plazo”, comentó.

Las negociaciones con el entrenador comenzaron hace un mes y tal y como se informó, hicieron una pausa, en medio de las semifinales del campeonato.

“Ya habíamos avanzado un poco, hablamos de números y acaba el torneo, nos sentamos a dialogar y pues se termina dando, después de varias conversaciones, se da por mutuo acuerdo la renovación y eso es lo que quería la institución para poder trabajar en pro de la planificación de la próxima temporada”, reveló.

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Otras ofertas

¿Cómo lidiaron con la presión, por la posible salida del entrenador?

“En ese momento, el enfoque era seguir en el torneo y las semifinales contra Saprissa. Si bien, ya se hablaba de eso y queríamos que todo se diera antes de tiempo, porque sabíamos de otras ofertas sobre la mesa, creo que la sensación no era de angustia.

El Municipal Liberia llegó a las semifinales del torneo de Clausura 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que nosotros queríamos era planificar, somos muy organizados y esto nos permite seguir trabajando en la conformación de la plantilla para el próximo torneo“, explicó.

El dirigente aurinegro reveló que además de Alajuelense, otro club tradicional tuvo los ojos puestos en el Pepe, hace unos meses.

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“El semestre pasado hubo un interés de otro equipo tradicional de Costa Rica. Este este semestre, por supuesto con la salida de Óscar (Ramírez), pues la Liga sí manifestó interés por el profe Cardozo, pero saben respetar los momentos de otros clubes.

“A nivel mediático, sonó bastante en las últimas semanas y al final no hubo como un acercamiento directo, pero nosotros comprendimos que el profe estaba haciendo un buen trabajo y que podía haber interés de otros equipos”, dijo.