Día movido en el Municipal Liberia: muchas salidas y una muy buena noticia para los coyotes

José Saturnino Cardozo seguirá como entrenador del Municipal Liberia. El entrenador renovó con el equipo guanacasteco por un año, es decir, dos torneos cortos.

La información fue confirmada a este medio por Luis García, representante del entrenador paraguayo, quien afirmó que el sudamericano decidió quedarse en el cuadro aurinegro.

“El profe Cardozo renovará con Liberia”, informó, vía mensaje de texto.

Y un par de horas después, el club pampero lo hizo oficial. El Diablo mayor se queda en Liberia.

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José Satunino Cardozo sigue como técnico del Municipal Liberia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Afinando detalles

Este miércoles por la mañana, Hancer Zúñiga, gerente deportivo del equipo guanacasteco, dijo que estaban afinando los últimos detalles para lograr la permanencia del timonel por un año más.

“Hemos avanzado de manera muy positiva. Esperamos que para el día de hoy (miércoles) ya eso quede resuelto; de hecho, hoy se tiene que tomar una decisión.

“Esto es muy importante porque es un tema de bienestar tanto para el profe como para nosotros, en el cual, pues, tenemos que empezar a tomar decisiones importantes a futuro. Por lo tanto, no podemos prolongar más el tema del cuerpo técnico.

“Son detallitos nada más los que faltan, pero sí, eso tiene que quedar el día de hoy para el bienestar de las dos partes”.

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Daniel Chacón llegó a Liberia procedente de Alajuelense y ha estado fuera de las canchas por lesión. Foto: prensa ML. (ML /ML)

Hancer explicó por qué deseaban amarrar al timonel sudamericano:

“Más allá de los resultados y en cuanto a los objetivos que se establece el club, no es solamente el ver al primer equipo clasificar a semifinales. Es de la manera que se han ido cumpliendo objetivos porque, si bien es cierto hay un objetivo de clasificación, hay más objetivos.

“Un ejemplo es la posibilidad que tienen los jugadores de cantera de poderse ir mostrando, tener la posibilidad de que muchos de estos jugadores estén en microciclos y ¿por qué no?, competencias oficiales de Selección Nacional.

“Y todos esos objetivos que se establecieron para este campeonato se cumplieron de gran manera. Entonces, más allá del rendimiento del equipo, más los otros objetivos que se obtuvieron, creemos que es muy importante la continuidad del profe”, comentó.

7 jugadores quedaron fuera de Liberia, este miércoles.

Varias salidas

Después de quedar fuera de la fase final del Clausura 2026, Zúñiga confirmó que varios de sus jugadores salieron del club.

El defensor Daniel Chacón no seguirá en el equipo. El turrialbeño llegó a Liberia el año pasado, a modo de préstamo y será devuelto a Alajuelense. En este momento, Daniel se recupera de una lesión de ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Además, el equipo dio a conocer las salidas de Fernando Lesme y Waylon Francis, que prácticamente son jugadores del Herediano. Lorenzo Orellano y Yoserth Hernández, quien se irá para el Inter FA de El Salvador, equipo que dirige Luis Marín.

Liberia oficializó la salida de Fernando Lesme. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

En días recientes, se habló de un interés de Alajuelense para recuperar a John Paul Ruiz, quien está a préstamo en el equipo.

“De manera oficial pues no hemos recibido ninguna información con respecto a eso y precisamente me reuní con Carlos Vela, pero no solo para ver ese tema, sino explorar posibilidades con algunos otros jugadores que podamos tener a corto plazo”, añadió.

Hancer agregó que a mistad del torneo lograron comprar la ficha de Mauricio Villalobos y le resta año y medio de contrato con los pamperos. El dirigente contó además que el delantero Francisco Rodríguez pidió dejar el equipo a mitad del Clausura.

“Con Francisco llegamos a un acuerdo a mitad del torneo en el cual, pues él tenía que atender algunas situaciones personales y se fue para ese momento”, manifestó.

A Mauricio Villalobos (con máscara) le queda año y medio con el club. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuándo iniciará la pretemporada del equipo?

“No lo hemos definido. Ahorita lo único que le digo es que definimos que ya los jugadores están en vacaciones, a espera nada más de la confirmación y la planificación que haga el cuerpo técnico para retornar a los trabajos para la próxima temporada”.