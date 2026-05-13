Deportes

Municipal Liberia sigue con la limpia y confirma la salida de 7 jugadores

El Municipal Liberia confirmó la salida de varios de sus jugadores

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia sigue haciendo ajustes en su planilla y este miércoles confirmó la salida de varios jugadores.

Hace unos minutos, los aurinegros dieron a conocer las bajas que tendrán para la próxima temporada. El destino de algunos futbolistas ya se conocía.

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Fernando Lesme delantero de Liberia
Fernando Lesme deja el Municipal Liberia y tiene todo listo para ir a Herediano. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Los jugadores que salen de Liberia

Liberia anunció que estos jugadores no seguirán en el club la siguiente temporada:

- Daniel Chacón

- Daniel Villegas

- Fernando Lesme

- Lorenzo Orellano

- Yoserth Hernández

- Waylon Francis

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“En el caso de Hernández, se marcha al Inter FA de la primera división de El Salvador. Le deseamos muchos éxitos al volante”, destacó.

Más temprano, Cartaginés había anunciado la llegada del delantero gringo-mexicano Joaquín Alonso Hernández.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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