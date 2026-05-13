Municipal Liberia sigue con la limpia y confirma la salida de 7 jugadores

El Municipal Liberia sigue haciendo ajustes en su planilla y este miércoles confirmó la salida de varios jugadores.

Hace unos minutos, los aurinegros dieron a conocer las bajas que tendrán para la próxima temporada. El destino de algunos futbolistas ya se conocía.

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Fernando Lesme deja el Municipal Liberia y tiene todo listo para ir a Herediano. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Los jugadores que salen de Liberia

Liberia anunció que estos jugadores no seguirán en el club la siguiente temporada:

- Daniel Chacón

- Daniel Villegas

- Fernando Lesme

- Lorenzo Orellano

- Yoserth Hernández

- Waylon Francis

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“En el caso de Hernández, se marcha al Inter FA de la primera división de El Salvador. Le deseamos muchos éxitos al volante”, destacó.

Más temprano, Cartaginés había anunciado la llegada del delantero gringo-mexicano Joaquín Alonso Hernández.