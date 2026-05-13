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Se acabó el misterio: Joaquín Alonso Hernández ya fue presentado en su nuevo club

El delantero Joaquín Alonso Hernández no seguirá en el Municipal Liberia y fue presentado en su nuevo club

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero gringo-mexicano Joaquín Alonso Hernández ya tiene nuevo club para el torneo de Apertura 2026.

Este miércoles, se confirmó que el futbolista no seguirá en el Municipal Liberia y fue presentado como nuevo refuerzo del Club Sport Cartaginés.

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Joaquín Alonso Hernández, nuevo jugador del Herediano. Prensa Liberia.
Joaquín Alonso Hernández se convirtió en jugador del Club Sport Cartaginés. Foto: prensa ML / Foto ilustrativa. ( Prensa Liberia. /Prensa Liberia.)

Segundo refuerzo

Así presentaron los brumosos a su nuevo atacante:

“Le damos la bienvenida a Joaquín Alonso Hernández, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo”.

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Este es el segundo refuerzo de los blanquiazules, quienes presentaron el martes anterior a Manuel Morán.

Además, confirmaron las salidas de Johan Venegas, Suhander Zúñiga y Marcelo Pereira

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Joaquín Alonso HernándezCartaginés
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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