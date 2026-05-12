Torneo Nacional

Cartaginés da un bombazo al llevarse a un cotizado atacante del fútbol nacional

Cartaginés anunció su primer refuerzo para el Apertura 2026

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Por Sergio Alvarado
Pérez Zeledón vs. Cartaginés Manuel Morán Alejandro Porras 22 de marzo del 2026 Fotografía: Pérez Zeledón
Manuel Morán será jugardor de Cartaginés a partir de julio. (La Nación/Fotografía: Pérez Zeledón)

Cartaginés sigue moviendo su planilla y este martes anunció su primer fichaje para el próximo semestre tras confirmar la llegada del panameño Manuel Morán.

En sus redes sociales los blanquiazules le dieron la bienvenida al exjugador del Municipal Pérez Zeledón, quien da el paso a un equipo grande en Costa Rica.

Morán es un viejo conocido del técnico Amarini Villatoro, a quien dirigió tanto en el cuadro sureño cuando el chapín estuvo en su banquillo y luego en el Xelajú de Guatemala, por lo que es un futbolista de plena confianza del entrenador.

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En el Clausura 2026, Manuel marcó tres goles y dio cuatro asistencias en 15 partidos jugados, 14 como titular.

Según los datos del sitio web, Transfermarkt, el canalero anotó 14 goles y puso 20 asistencias en 115 juegos con los Guerreros del Sur.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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