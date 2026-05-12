Cartaginés sacude su planilla y le dice adiós una figura que fue intocable para Amarini Villatoro

Suhander Zúñiga fue titular indiscutible en el Cartaginés durante el Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cartaginés sigue sacudiendo su planilla tras quedar eliminado de las semifinales del Clausura 2026 y ahora le dijo adiós al lateral Suhander Zúñiga.

En sus redes sociales, el club blanquiazul confirmó la salida del defensor de 29 años, quien se ligó al club desde julio del 2025 tras jugar en Alajuelense.

Zúñiga fue otro titular indiscutible para Amarini Villatoro, disputó todos los partidos de los centenarios durante el torneo, una ficha inamovible para el técnico guatemalteco.

Suhander se suma a Johan Venegas y a Marcelo Pereira como las tres primeras bajas.