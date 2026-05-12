Cartaginés sufre otro duro golpe en su planilla de cara al próximo torneo

El Club Sport Cartaginés cayó eliminado en semifinales ante Herediano y con ello empezaron las noticias en su plantilla.

Se confirmó la lesión de Douglas López, el cual podría estar de baja mínimo tres meses, por lo que se perdería el inicio del certamen Apertura 2026.

López sufrió una dura lesión en su último juego con los brumosos (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“El Club Sport Cartaginés informa que nuestro jugador Douglas López Araya sufrió una hemartrosis moderada y una fractura intraarticular estable del platillo tibial lateral, con mínimo hundimiento articular, en su rodilla derecha”.

“La lesión se produjo tras un trauma sufrido durante el partido ante el Club Sport Herediano, lo que obligó al jugador a abandonar el encuentro”.

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“Nuestro cuerpo médico se encuentra analizando el manejo de la lesión para procurar la pronta recuperación del futbolista. La evolución de la lesión determinará su incorporación a la pretemporada”, publicaron los blanquiazules en un comunicado de prensa acerca de la lesión del volante.

Sumado a la lesión de López, el Cartaginés informó este pasado lunes que una de sus máximas figuras en la zona ofensiva, Johan Venegas, no seguirá en la institución brumosa.