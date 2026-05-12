Pérez Zeledón ratifica salida de un jugador que se marcha al Cartaginés

Manuel Morán jugará en el Cartaginés el próximo torneo tras salir de Pérez Zeledón. (La Nación/Fotografía: Pérez Zeledón)

El Municipal Pérez Zeledón confirmó este lunes la salida del delantero panameño Manuel Morán, quien dejó el plantel tras ser una de las figuras del último año en el sur.

El adiós del pana se da porque jugará el próximo torneo con el Club Sport Cartaginés que, aunque no ha anunciado el fichaje, ya lo tiene amarrado.

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Hace unas semanas, Morán había reconocido en una entrevista en su país que tenía todo listo para irse al cuadro blanquiazul, con el cual solo hacía falta la firma.

Morán es un viejo conocido del técnico Amarini Villatoro, a quien dirigió tanto en el cuadro sureño cuando el chapín estuvo en su banquillo y luego en el Xelajú de Guatemala, por lo que es un futbolista de plena confianza del entrenador.

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En el Clausura 2026, Manuel marcó tres goles y dio cuatro asistencias en 15 partidos jugados, 14 como titular.