Cartaginés saca la billetera y se lleva a delantero del fútbol nacional

Manuel Morán (33) sería el nuevo refuerzo del Cartaginés según adelantó el jugador. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

El Cartaginés ya está pensando en el futuro y en armar su planilla para el próximo campeonato, por lo que tendría listo el que sería su primer refuerzo, el cual sale del fútbol nacional, el delantero panameño Manuel Morán.

En una entrevista con Tigo Sports Panamá, el atacante que actualmente milita con el Municipal Pérez Zeledón, aseguró que ya tiene todo prácticamente listo para irse al cuadro brumoso y solo le faltaría firmar el contrato.

“Por lo que te puedo adelantar está casi todo listo, lo único que falta y procede es la firma (del contrato), así que es un tema entre clubes que gracias a Dios ya se arreglaron, por lo que solo falta mi firma para poder confirmarlo como tiene que ser”, dijo.

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La negociación ya está cerrada entre clubes

El jugador explicó que los brumosos compraron la ficha del canalero, al que aún le restaba contrato con los generaleños, pero que ahora se mudará a la Ciudad de las Brumas.

“Uno aspira a llegar a hacer las cosas bien con el club y que al pasar de los partidos eso te ayude a recibir un llamado (a la selección de Panamá) es para que lo trabajamos y lo puedo conseguir ayudando mucho a mi club.

“Tengo entendido que están a un paso también de clasificar a la Copa Centroamericana, entonces es otra vitrina más para hacer las cosas bien para mi carrera”, detalló.

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Un fichaje de confianza para Amarini Villatoro

Morán es un viejo conocido del técnico Amarini Villatoro, a quien dirigió tanto en el cuadro sureño cuando el chapín estuvo en su banquillo y luego en el Xelajú de Guatemala, por lo que es un futbolista de plena confianza del entrenador.

Los números de Manuel Morán en el torneo

En el torneo que acaba este viernes para los Guerreros del Sur, Manuel marcó tres goles y dio cuatro asistencias en 15 partidos jugados.

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