Cartaginés blinda a Douglas López con un contrato a largo plazo

Uno de los jugadores más regulares del Cartaginés renovó con el cuadro brumoso.

Se trata del volante Douglas López, quien extendió su contrato por dos años más, es decir, hasta el 2028, según confirmó el jugador a La Teja este viernes.

En lo que llevamos del torneo, Douglas, quien también jugó con Santos y Herediano, suma dos goles y acumula 1.219 minutos.

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Douglas López renovó con el Cartaginés hasta el 2028. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

Solicitado

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Sporting FC estaba interesado en el jugador de 27 años, pero el futbolista prefirió seguir vistiendo los colores del equipo de la Vieja Metrópoli.

Douglas López de Cartaginés (8) disputó el balón contra el jugador de Sporting, Santiago Row (34). (Piedra Photo/Piedra Photo)

El año pasado, el mediocampista enfrentó una situación similar, cuando fue buscado por el Marquense de Guatemala, pero prefirió seguir en Costa Rica, inclinándose por la familia, según nos contó a mediados de año.