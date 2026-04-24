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Cartaginés blinda a Douglas López con un contrato a largo plazo

El jugador suma dos goles y 1.219 minutos en el torneo de Clausura 2026, de acuerdo con Unafut

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Uno de los jugadores más regulares del Cartaginés renovó con el cuadro brumoso.

Se trata del volante Douglas López, quien extendió su contrato por dos años más, es decir, hasta el 2028, según confirmó el jugador a La Teja este viernes.

En lo que llevamos del torneo, Douglas, quien también jugó con Santos y Herediano, suma dos goles y acumula 1.219 minutos.

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Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
Douglas López renovó con el Cartaginés hasta el 2028. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

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El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Sporting FC estaba interesado en el jugador de 27 años, pero el futbolista prefirió seguir vistiendo los colores del equipo de la Vieja Metrópoli.

Douglas López de Cartaginés (8) disputó el balón contra el jugador de Sporting, Santiago Row (34).
Douglas López de Cartaginés (8) disputó el balón contra el jugador de Sporting, Santiago Row (34). (Piedra Photo/Piedra Photo)

El año pasado, el mediocampista enfrentó una situación similar, cuando fue buscado por el Marquense de Guatemala, pero prefirió seguir en Costa Rica, inclinándose por la familia, según nos contó a mediados de año.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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