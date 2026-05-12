¿Buscó Alajuelense a Jeaustin Campos? El técnico rompió el silencio

La elección del nuevo técnico de Alajuelense sigue siendo una incógnita tras las salida de Óscar Ramírez luego de un rotundo fracaso en el semestre sin avanzar a semifinales.

Jeaustin Campos fue uno de los nombres que más estuvo sonando en su momento para poder llegar a la liga; sin embargo, fue descartado por Carlos Vela, gerente deportivo de los Leones. Recientemente fue descartado para su llegada a Alajuela; sin embargo, al entrenador del Real España se le consultó sobre esos rumores.

Campos afirmó que nadie de la Liga lo buscó para ser entrenador (Rafael Pacheco Granados)

“Yo estoy acá (Real España), tengo contrato; obviamente, es uno de los clubes más importantes, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, así que nada, no he tenido ninguna conversación oficial, no puedo decir algo como ‘mirá, le agradezco’ porque sería mentira, eso no ha pasado”.

“Ya ustedes saben, la prensa en general me ha puesto en siete equipos, dos selecciones nacionales, ya no hallan dónde ponerme y de aquí no salgo”, comentó Campos en los micrófonos de TVC de Honduras.

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Los rojinegros siguen sin definir al entrenador, pero tras la no llegada de Jeaustin, el nombre de José Saturnino Cardozo, actual técnico de Liberia, es uno de los que también han sonado, además de que muchos aficionados de los erizos sueñan con la vuelta del colombiano Jorge Luis Pinto, quien ya sabe lo que es dirigir y ser campeón con los rojinegros.