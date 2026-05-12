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¿Podrá jugar Jorkaeff Azofeifa la final contra Herediano? Tribunal da noticias sobre investigación contra el morado

Tribunal dio nuevas noticias sobre la sanción de Jorkaeff Azofeifa

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Por Eduardo Rodríguez

La mañana de este martes salieron las sanciones tras los últimos partidos de semifinales entre Saprissa y Liberia y el duelo de Herediano y Cartaginés.

Jorkaeff Azofeifa viene de una acción polémica tras la celebración del gol con un gesto de agarrarse los genitales en el Edgardo Baltodano, viendo hacia la grada; sin embargo, hasta este martes hay nuevas noticias acerca de dicha eventual sanción.

“En el caso de la investigación solicitada por el Municipal Liberia en contra del jugador Jorkaeff Azofeifa, el Tribunal Disciplinario convocó a audiencia para este jueves, con el fin de recibir las pruebas ofrecidas por las partes", dice el Tribunal.

Jorkaeff Azofeifa, defensor del Deportivo Saprissa.
Jorkaeff Azofeifa podrá jugar la final de ida ante Heredia (Foto: Andrey Hernández. /Foto: Andrey Hernández.)

Con esto se confirma que el lateral podrá jugar en el duelo de ida de la final de este miércoles en Tibás contra Herediano; sin embargo, los morados fueron sancionados con 500 mil colones por la siguiente razón.

“Primera vez en la temporada que el club se rehúsa a retirar del terreno de juego o inmediaciones de este o sus zonas adyacentes a alguno de sus miembros de junta directiva, cuerpo técnico, jugadores fuera de lista o invitados, cuando el comisario de partido o la administración de UNAFUT así se lo solicite”.

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Liberia con Joaquín Alonso Hernández se vio sancionado con tres juegos y una multa de 350 mil colones, mientras que Saturnino Cardozo, un juego tras ver la roja al cierre del compromiso en la Cueva y 150 mil colones.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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