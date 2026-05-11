Locura en la venta de entradas para la final de ida entre Saprissa y Herediano

El Saprissa recibe al Club Sport Herediano este miércoles a las 8 de la noche y las entradas salieron a la venta este lunes.

Los boletos para la final van desde los 10 mil hasta los 55 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la página web del equipo tibaseño, la locura es tal que hay que hacer fila para conseguir los boletos para el juego de ida, en el que los de Hernán Medford buscan sacar ventaja para así intentar alargar la serie a una gran final, es decir, dos juegos más.

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Las entradas van desde los 10 mil colones en el sector de sol sur hasta los ¢55 mil en Club Morado.

Sol norte vale ¢13 mil, sombra regular ¢17 mil, ¢21 mil sombra preferencial, platea regular ¢23 mil, platea preferencial ¢26 mil y los palcos ¢45 mil.

La vuelta será el sábado en el Carlos Alvarado a las 8 de la noche, cuando Herediano puede conseguir su estrella 32 o ir a dos juegos más.