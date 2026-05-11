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Locura en la venta de entradas para la final de ida entre Saprissa y Herediano

Salieron a la venta los boletos para el Saprissa ante Herediano de este miércoles y es una locura en las boletería morada

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Por Eduardo Rodríguez

El Saprissa recibe al Club Sport Herediano este miércoles a las 8 de la noche y las entradas salieron a la venta este lunes.

Saprissa v. Liberia
Los boletos para la final van desde los 10 mil hasta los 55 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la página web del equipo tibaseño, la locura es tal que hay que hacer fila para conseguir los boletos para el juego de ida, en el que los de Hernán Medford buscan sacar ventaja para así intentar alargar la serie a una gran final, es decir, dos juegos más.

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Las entradas van desde los 10 mil colones en el sector de sol sur hasta los ¢55 mil en Club Morado.

Sol norte vale ¢13 mil, sombra regular ¢17 mil, ¢21 mil sombra preferencial, platea regular ¢23 mil, platea preferencial ¢26 mil y los palcos ¢45 mil.

La vuelta será el sábado en el Carlos Alvarado a las 8 de la noche, cuando Herediano puede conseguir su estrella 32 o ir a dos juegos más.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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