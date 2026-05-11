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Rolando Fonseca le responde con todo a excompañero que lo tildó de ser un arrogante

A Rolando Fonseca lo tacharon de arrogante y el exgoleador respondió a dicho calificativo

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Por Eduardo Rodríguez

En una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro, al exatacante Rolando Fonseca se le consultó sobre unas palabras de un anterior compañero suyo que lo tildó de ser arrogante.

Everaldo Valencia, exjugador del Comunicaciones de Guatemala, dijo sobre Fonseca:

Fonseca aseguró que él es arrogante y de pocos amigos (JOHN DURAN)

Nunca me llevé con Rolando Fonseca; es un jugadorazo, un futbolista muy completo, pero la arrogancia fuera de la cancha no iba conmigo. Si me dices que me tome un café con él, no lo hago porque no me nace”, dijo Valencia.

Al respecto, el exatacante de Alajuelense y Saprissa, respondió: “Me hubiera preocupado si me dijera algo en la cancha; no soy de muchos amigos, yo soy muy fiel, lo voy a respaldar siempre y mi ética profesional está en la cancha, ahí soy su amigo, afuera no me interesa.

Sí soy arrogante, pero vieras que no tengo amigos del fútbol, pero en mi carrera futbolística este arrogante logró 26 campeonatos en 20 años de carrera, siempre fui campeón y en esa época en Comunicaciones nadie tiene que saber mi vida privada; yo llevé un bebé y a mi esposa, ellos no tenían a nadie, no tenían distracción; yo me dedicaba a ellas”, respondió.

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“Me dicen que no fui a Europa, no se me dio, pero yo puedo ver de frente y ningún liguista me puede decir que yo no corrí o que fui indisciplinado, nada, en Saprissa tampoco de que no metí o no corrí, mi cabeza siempre está en alto”, sentenció Fonseca.

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Rolando Fonseca
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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