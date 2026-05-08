Rolando Fonseca revela por qué no le da miedo señalar ni decir lo que piensa sobre nadie en el fútbol nacional

Las opiniones de Rolando Fonseca en el fútbol nacional son pesadas y suelen ser influyentes. (Captura de video TD Más/Captura de video TD Más)

Rolando Fonseca es uno de los comentaristas más influyentes y mediáticos en el fútbol de Costa Rica, sus criterios suelen ser tajantes, directos y sin medias tintas, por lo que habla sobre cualquier sin temor alguno.

Ya sea en Teletica, en su programa Convocados con el periodista José Pablo Alfaro o cuando es invitado a cualquier medio, es de hablar sin pelos en la lengua y en una charla con La Teja nos reveló por qué puede darse “el lujo” de tener ese estilo.

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El Rolo nos indicó que, a diferencia de muchos, el fútbol tico, él no tiene compromisos con nadie, ni conflictos de intereses, ni nada que lo amarre para poder tirar si así lo siente.

“Creo que la manera en cómo puedo decir las cosas es porque no tengo cola que me majen y cuando le digo cola que me majen es que no tengo un compromiso, ni con A, ni con B ni con C, puedo decir las cosas tal cual las pienso”

“Cuando usted tiene compromisos, cuando le debe cosas a alguien, no puede hablar de esa manera y como yo no le debo favores a nadie, puedo estar tranquilo”

“Yo no me acomodo como periodistas para hablar a favor de la selección o un equipo, no me dan pasajes, no me dan cosas y eso me da a mí libertad”, explicó.

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Rolando Fonseca afirma que él solo saca provecho a la independencia que otros no tienen.

La independencia que Rolando considera su mayor fortaleza

Fonseca comentó que cuando usted ya acepta el favor, cuando recibes cosas o detalles, ya es muy difícil echarse para atrás y ahí es cuando se crea un compromiso.

“Cuando usted ya se metió al favor, ya no puede criticar ni hablar de la manera que yo lo puedo hacer, entonces eso a mí me ha dado una gran ventaja, para hacer cosas que muchos no pueden”, añadió,

Rolando afirma que es respetuoso, no se mete en la manera que cada uno trabaja y opina, cada uno opera a su manera, pero él tiene muy claro la forma que le permite mantener su independencia y decir lo que piensa sin limitantes.

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Su forma de ser, de hablar las cosas de frente, muchas veces criterios pesados que dirigencias u otros no comparten, le han valido reclamos, de gente que hasta lo llama quejándose, lo cual a él lo deja sin cuidado.

“Sí, me pasa, sucede, pero yo estoy tranquilo conmigo mismo por que lo que digo lo puedo sostener y tengo bases. ¿Lo que digo incomoda? Sí, incomoda, a veces a muchos, pero es parte de lo que yo soy, no soy de colores grises, opino lo que creo y mantengo una sola línea", destacó.

Hasta llamadas de reclamos recibe por sus opiniones

Rolando recordando que estando en una reunión con la dirigencia del PFC para ver si se incorporaba al club, lo llamaron a reclamarle por cosas que había dicho, por defender al fútbol de Costa Rica y señalar lo que cree no está bien.

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Al final, el exjugador afirma que está muy cómodo en su rol actual y en su faceta de abuelo por lo que le preguntamos si está tan tranquilo en esta faceta, ¿Irse a meter a un club era complicarse más de la cuenta y perder todo eso?

“Así es, ustedes mismos lo han dicho, ¿para qué me iba a complicar? Es parte de tener la sabiduría para tomar decisiones, era importante también escucharlos, que era lo que querían. Tienen un sueño muy lindo en Puntarenas. Creo que el señor Medina si lo lleva a cabo lo va a poder lograr (desarrollar el equipo)“, añadió.