Rolando Fonseca hizo un duro análisis de la realidad de Alajuelense y resumió el fracaso manudo en una palabra

Rolando Fonseca resumió con una palabra lo que pasó con Alajuelense, que quedó fuera de las semifinales del Clausura 2026.

El exdelantero expresó que, para él, en la institución rojinegra fueron permisivos en temas como disciplina y les faltó congruencia a la hora de alinear sus discursos con sus acciones.

Fonseca dio un mensaje que dijo no solo va dedicado a los liguistas, sino a las dirigencias de otros equipos que tampoco hicieron méritos para avanzar en el campeonato nacional.

Rolando Fonseca resumió en una palabra la no clasificación de Alajuelense a las semifinales. Foto: captura de pantalla. (Pantallazo/Pantallazo)

LEA MÁS: Rolando Fonseca pone la lupa sobre un grave problema relacionado con el arbitraje que nadie había señalado

El mensaje de Rolando Fonseca

Para el exjugador liguista, la junta directiva, gerencia deportiva y hasta el mismo entrenador, fueron permisivos y justificó su posición.

“¿A qué fueron permisivos? A la lealtad, que es expresar valentía de lo que puede percibir y hacer en la institución. Decían muchos, ‘aquí estoy’, pero nunca estuvieron, como los fichajes bomba.

“La congruencia, algo en lo que fueron permisivos, porque nunca honraron el discurso de lo que decía, que luego de los cinco partidos y eso se da con resultados.

“La exigencia: fueron permisivos con la exigencia, porque hay que hacer algo diferente y nunca lo hicieron, por eso dura tan poco el éxito, en Alajuela no lo han sabido manejar.

LEA MÁS: Óscar Ramírez respondió la gran pregunta que todos se hacen ¿Seguirá en Alajuelense?

“La vulnerabilidad, creen que ya están todos fachadas de éxito y no hay sinergia ni con la afición.

“La integridad: aplicar los valores, las políticas de la institución, están las famosas fiestas, aquí se pagan, eso arriesgarse los unos con los otros y hay jugadores molestos, porque hay unos que caminan y otros que corren.

“No es un mensaje solo para la Liga eso de ser permisivos, es porque hay una generación de jugadores que hacen lo que quieran y también es para ustedes, porteños, de Pérez Zeledón, de Guadalupe, por cómo cerraron, a mí me da pena por las juntas directivas de esos equipos”.