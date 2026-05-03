Rolando Fonseca analiza el rendimiento de Mariano Torres y lo que dice no caerá bien entre los morados

Rolando Fonseca no se guardó nada y, fiel a su estilo, lanzó un dardo que le dolió hasta al más morado: dice que Mariano Torres, uno de los capitanes del Saprissa, en sus tiempos de jugador no habría pasado de calentar la banca.

Las declaraciones las dio el exdelantero al programa “Convocados”, del periodista José Pablo Alfaro y habló del presente del capitán morado y dijo por qué en su tiempo, el argentino hubiera sido banca.

“Conozco quién es Mariano Torres, me encanta, es un jugador que está en esta generación marcando diferencia, pero Mariano en la época de nosotros nunca hubiera jugado, hubiera sido banca.

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Rolando Fonseca soltó un comentario de Mariano Torres que no le caerá bien a algunos morados. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Habían jugadores muchísimo más valiosos que él, Mariano marca una era en el Saprissa por lo que hay hoy; en ese entonces hubo extranjeros que marcaron diferencia. Mariano es un jugador que marca mucha diferencia hoy, por eso es que quiero guardar las distancias.

“¿Por qué Saprissa tiene ese problema? Saprissa ha jugado alrededor de Mariano, las circunstancias por la que esa situación de Mariano”, destacó.

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Que levanten la mano

Para Fonseca, pese o no la ausencia de Mariano, es una buena oportunidad de otros futbolistas para levantar la mano.

“Será que (Marvin) Loría, Jefferson Brenes están listos para decir, ‘No está Mariano’, pero para hacer el papel de Mariano y antes de hablar de la Marianodependencia, habrá que ver si los jugadores sacan carácter, que saquen ese pundonor, esa personalidad.

“Mariano no está y si yo estruviese en un camerino, tuviera la oportunidad, qué oportunidad más valiosa”, afirmó.

Para Fonseca, jugadores como Marvin Loría deberían levantar la mano. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Qué le parece a Fonseca lo que hizo Mariano en el Lito Pérez?

“Mariano actuó mal, pero estando en cancha, en el calor, que veo una persona que no esté identificada y me esté grabando y yo hubiera hecho lo mismo.

“Quién ve el gafete, yo vi a directivos hablando de vacíos legales, pero aquí somos doble moral”, destacó.